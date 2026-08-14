Así se encuentra Reinaldo Pineda tras sobrevivir varios días perdido en el Chirripó

Reinaldo Pineda, el hombre que fue localizado con vida este viernes después de varios días desaparecido en las montañas del cerro Chirripó, presenta varios golpes y signos de deshidratación, según informó la Cruz Roja.

El turista costarricense, de 58 años, fue encontrado por personal de la Cruz Roja en el sector conocido como Las Morrenas, aproximadamente 800 metros fuera del sendero.

“El paciente presenta golpes varios y signos de deshidratación”, informó la Benemérita sobre el estado en que fue localizado.

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Después de varios días desaparecido en las montañas del Chirripó, Reinaldo Pineda fue encontrado con vida. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cortesía)

El hallazgo puso fin a varios días de angustia y a un intenso operativo de búsqueda en las montañas del Chirripó, donde decenas de rescatistas recorrieron diferentes sectores para tratar de encontrarlo.

Reinaldo había quedado extraviado después de separarse del grupo con el que realizaba el recorrido por la montaña. Desde entonces, los equipos ampliaron las zonas de búsqueda y utilizaron drones, perros especializados y brigadas terrestres.

Durante el operativo, los rescatistas también tuvieron que enfrentar lluvia, granizo, fuertes vientos y temperaturas muy bajas, condiciones similares a las que soportó Pineda mientras permaneció desaparecido.

El hombre fue localizado finalmente cerca de Las Morrenas, fuera de la ruta establecida, donde los cruzrojistas lograron dar con él y conocer su condición.

Ahora, tras el esperado hallazgo, los equipos de emergencia se concentran en brindarle la atención necesaria luego de los días que pasó expuesto a las condiciones de la montaña.