Milagro en el Chirripó: Reinaldo Pineda aparece con vida tras varios días desaparecido

Reinaldo Pineda Lizano, de 58 años, fue encontrado con vida la mañana de este viernes 14 de agosto, después de varios días desaparecido en las montañas del cerro Chirripó.

El hallazgo se produjo cerca del sector conocido como Las Morrenas, donde los equipos de búsqueda finalmente lograron localizar al turista costarricense.

La noticia llenó de alegría a las personas que permanecían en base Crestones, después de varios días de un intenso operativo en el que participaron cruzrojistas, funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), guardaparques, rescatistas especializados, vecinos y otros grupos.

Personal que se mantiene en base Crestones le confirmó la gran noticia a La Teja.

Reinaldo Pineda Lizano, de 58 años,había desaparecido el lunes 10 de agosto anterior. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Durante estos días, los equipos tuvieron que enfrentarse a lluvia, granizo, fuertes vientos y temperaturas muy bajas, condiciones que también tuvo que soportar Reinaldo mientras permaneció extraviado en la montaña.

Según la información conocida hasta ahora, Pineda pasó varios días sin comida y expuesto al frío y la lluvia, hasta que finalmente fue localizado con vida.

El hallazgo representa un enorme alivio después de las jornadas de búsqueda que se extendieron por diferentes sectores del Chirripó.

Los equipos habían ampliado las rutas de rastreo hacia zonas como Herradura, Urán, Paso de los Indios, Fila Norte, Valle de los Conejos, Las Morrenas y Crestones, además de otros sectores de la montaña.

Para localizarlo se utilizaron diferentes recursos, entre ellos drones y unidades caninas, además del trabajo de decenas de rescatistas que recorrieron a pie las difíciles condiciones del terreno.

La búsqueda también tuvo que ser interrumpida en algunos momentos debido a las tormentas eléctricas y las fuertes lluvias, que representaban un riesgo para los propios equipos.

Ahora, el operativo entra en una nueva etapa: atender y valorar a Reinaldo después de haber sobrevivido varios días en una de las zonas más frías y difíciles del país.

La noticia de su aparición con vida fue recibida como un verdadero alivio entre quienes durante días mantuvieron la esperanza de encontrarlo.