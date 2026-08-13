Búsqueda intensiva de Reinaldo Pineda en Chirripó: 45 rescatistas, drones y unidad canina movilizados

La búsqueda de Reinaldo Pineda Lizano, de 58 años, desaparecido en el Parque Nacional Chirripó, entró este jueves 13 de agosto en su fase más intensiva, con cerca de 45 brigadistas distribuidos en diferentes sectores de la montaña.

El operativo es coordinado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), que mantiene el mando bajo un Sistema de Comando de Incidentes y trabaja junto con la Cruz Roja, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), organizaciones de la zona, brigadas de rescatistas especializados y otros grupos que se han incorporado a las labores.

La estrategia de búsqueda se ha ampliado conforme pasan las horas y los equipos han comenzado a recorrer nuevas zonas y rutas con el objetivo de encontrar algún indicio que permita localizar al turista.

Entre los sectores que están siendo rastreados se encuentran Herradura, Urán, Paso de los Indios y el Cerro Chirripó.

Los equipos también avanzan hacia Fila Norte donde existen senderos que conducen hacia el sector Caribe.

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Reinaldo Pineda Lizano, de 58 años, cumplió tres noches desaparecido en las montañas del cerro Chirripó. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Además, se mantiene la búsqueda en el perímetro cercano a las áreas de uso público, incluyendo Cerro Chirripó, Valle de los Conejos, Las Morenas y Crestones.

Otros grupos ingresaron desde sectores como San Jerónimo y Sabana de los Leones, avanzando también hacia el Cerro Chirripó, así lo señaló Ronald Chan, director regional de Aclap-Sinac.

Drones, perros y una nueva herramienta de comunicación

La búsqueda no depende únicamente del trabajo de los brigadistas en tierra.

Los equipos cuentan con drones para apoyar el rastreo desde el aire y con la Unidad Canina, cuyos perros han permitido verificar diferentes sectores y descartar posibles zonas de interés.

Búsqueda de Reinaldo Pineda Lizano, de 58 años, en el Chirripó. Foto: SINAC ( SINAC/SINAC)

Además, se incorporó una repetidora de comunicación que permite mejorar el contacto entre las brigadas desplegadas en la montaña y el puesto de mando.

Esta herramienta resulta especialmente importante debido a la extensión del área en la que se desarrolla el operativo y a las condiciones propias del terreno.

La lluvia y las tormentas obligan a replegar a los equipos

A todos estos retos se suma uno de los principales obstáculos de este jueves: el clima.

Las autoridades describen las condiciones meteorológicas como muy adversas. Durante la jornada se han presentado lluvias fuertes e incluso tormentas eléctricas, que en algunos momentos han obligado a los equipos a replegarse para evitar poner en riesgo a los propios rescatistas.

En medio de frías temperaturas es como buscan a Reinaldo. Foto: SINAC ( SINAC/SINAC)

A pesar de estas dificultades, las autoridades aseguran que mantienen todos los recursos disponibles para tratar de obtener resultados positivos en las próximas horas.

La prioridad continúa siendo localizar a Reinaldo, quien permanece desaparecido desde que se separó del grupo con el que realizaba el recorrido por el Chirripó.

El operativo se mantiene activo mientras los equipos amplían las zonas de rastreo y utilizan recursos tecnológicos, caninos y humanos para intentar determinar dónde se encuentra el hombre.