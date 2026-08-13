Cruzrojistas peinan complejas zonas del Chirripó en busca de hombre desaparecido

La Cruz Roja mantuvo este miércoles las labores de búsqueda de un hombre desaparecido en Parque Nacional Chirripó, en San Gerardo de Rivas, Pérez Zeledón.

El desaparecido es Reinaldo Pineda Lizano, de 58 años, vecino de Llorente de Tibás, San José.

Según Steven Umaña, coordinador operativo regional de la Cruz Roja, los equipos de emergencia realizaron diferentes recorridos durante la jornada, en conjunto con baqueanos de la zona y empresas privadas.

Reinaldo Pineda Lizano, de 58 años, cumple este miércoles 12 de agosto dos noches desaparecido en las montañas del cerro Chirripó. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Las labores de búsqueda se concentraron en complejas zonas La Cumbre, Cerro Roncados, Cerro Cebaderos, Valle de los Conejos y Cerro Pirámides.

Sin embargo, al finalizar la jornada, no se obtuvieron resultados positivos y el hombre continúa desaparecido.

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La Cruz Roja informó que las labores de búsqueda se retomarán este jueves a primeras horas de la mañana, con nuevos recorridos y acciones operativas en la zona, con el objetivo de localizar al hombre desaparecido.