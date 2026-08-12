Él era el joven de 22 años que murió en un accidente con el comediante Gustavo Peláez

El joven que falleció la mañana de este martes en un accidente de tránsito en San Antonio de Belén, Heredia, en que estuvo involucrado el comediante Gustavo Peláez fue identificado como Steven Andrés Ortega Hernández, de 22 años.

El joven era vecino de Alajuela, según los registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Ortega murió después de que la motocicleta en la que viajaba colisionó con un vehículo liviano, en un accidente en el que también estuvo involucrado el presentador y comediante.

Steven Andrés Ortega Hernández tenía 22 años (Cortesía/Cortesía)

El hecho ocurrió alrededor de las 5:53 a. m. y cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, encontraron al motociclista sin signos vitales.

La dinámica de la colisión todavía se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades judiciales, quienes deberán determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente y las responsabilidades que correspondan.

Peláez confirmó a CRHoy que viajaba en su vehículo junto con su hijo, de 16 años, rumbo a un entrenamiento cuando ocurrió el accidente. El humorista indicó que ambos se encontraban bien y expresó su solidaridad con la familia del motociclista fallecido.

Mientras avanza la investigación, la noticia de la muerte de Ortega también provocó pesar entre quienes lo conocieron en el ámbito deportivo.

La Asociación Deportiva San Rafael Juniors confirmó mediante una esquela que el joven había formado parte del equipo y lo recordó como un integrante de su familia deportiva.

“Steven fue parte de nuestra familia, de nuestros sueños y de nuestra historia”, señaló la asociación en el mensaje publicado tras conocer su fallecimiento.

Gustavo Pelaéz viajaba con su hijo en el momento del accidente

El club también destacó que aunque el fútbol y San Rafael están de luto, permanecerán en la memoria su alegría, esfuerzo y amistad.

Ortega Andrés nació el 4 de febrero de 2004 y falleció este 11 de agosto de 2026, a los 22 años.

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La Asociación Deportiva San Rafael Juniors extendió sus condolencias a sus padres, su hermano, sus amigos y demás seres queridos.

El accidente será investigado para esclarecer qué ocurrió durante la colisión que terminó con la vida del motociclista.