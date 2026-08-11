Despliegan perros, drones y equipos de rescate para encontrar a un hombre desaparecido en el Chirripó

Un hombre de 58 años es buscado por equipos especializados de la Cruz Roja, luego de que se reportara su desaparición en el parque nacional Chirripó.

El reporte fue recibido por la Cruz Roja la noche de este lunes, por lo que de inmediato se realizaron las coordinaciones necesarias para iniciar las labores de búsqueda.

Al sitio se desplazaron diferentes equipos especializados de la institución, entre ellos personal de la Unidad de Búsqueda y Rescate Terrestre, la Unidad de Drones y la Unidad Canina.

LEA MÁS: Pecho de Rata gana 90 días para negociar un acuerdo y su juicio ya no comenzaría este año

Un hombre de 58 años p00ermanece desaparecido en el parque nacional Chirripó y la Cruz Roja mantiene un operativo para tratar de localizarlo. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Los rescatistas continúan trabajando en el sector, donde realizan labores de rastreo y búsqueda con el objetivo de localizar al hombre.

La Cruz Roja mantiene activo el operativo y sus equipos continúan recorriendo la zona en busca de indicios que permitan determinar dónde se encuentra la persona reportada como desaparecida.

Hasta el momento, no se han informado más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la desaparición.