Pecho de Rata gana 90 días para negociar un acuerdo y su juicio ya no comenzaría este año

Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, ya no tendrá que decidir este 14 de agosto si acepta un acuerdo de culpabilidad ni presentar en esa fecha las mociones previas al juicio.

Pecho de Rata, junto con su abogado Gaylon P. Riddels, pidió ante un juez federal de Estados Unidos que le concedieran 90 días adicionales para preparar el caso y continuar negociando con la Fiscalía.

Riddels solicitó el aplazamiento de los plazos previos al juicio y de la conferencia final que estaba programada para el viernes 4 de setiembre de 2026.

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Pecho de Rata obtuvo 90 días adicionales para preparar su defensa y negociar un posible acuerdo de culpabilidad. (Foto: tomada del expediente/Foto: tomada del expediente)

La defensa argumentó que necesitaba más tiempo para examinar el material probatorio, consultar con Pecho de Rata y revisar la propuesta de acuerdo de culpabilidad.

Además, el abogado pidió tiempo adicional para discutir las condiciones de ese posible acuerdo con su cliente y continuar las negociaciones.

Los jueces consideraron que el aplazamiento era necesario para garantizar que la defensa contara con el tiempo suficiente para prepararse de manera efectiva para un eventual juicio.

Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, fue investigado por el OIJ y también por la DEA. Foto: Expediente (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

Cambian las fechas clave del caso

Con la decisión, la audiencia preparatoria del juicio fue reprogramada para el 8 de enero de 2027, a las 10 a. m., en la Sala 208 del Tribunal Federal Paul Brown.

En esa audiencia se determinarán las fechas para la selección del jurado y el juicio, por lo que el proceso ya no tiene previsto iniciar este año.

También se establecieron nuevos plazos para la defensa.

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El 18 de diciembre de 2026 será la nueva fecha límite para que se presente ante el tribunal una notificación de un posible acuerdo de culpabilidad o de una moción de aplazamiento.

El documento judicial advierte que, una vez transcurrido ese plazo, existe la posibilidad de que el acusado no pueda obtener una reducción de puntos por aceptación de responsabilidad, una consideración que puede influir en la eventual sentencia.

Por otra parte, el 28 de diciembre de 2026 será la fecha límite para presentar las mociones previas al juicio. Las respuestas a esas mociones deberán presentarse conforme a las reglas locales del tribunal.

Si las partes determinan que el caso debe resolverse mediante un juicio con jurado, deberán presentar una moción para solicitar una fecha especial para realizarlo.