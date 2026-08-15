Panameño muere ahogado dentro de quebrada en Limón

Un panameño perdió la vida de forma trágica la noche de este viernes cuando, por circunstancias que aún no son claras, se ahogó dentro de una quebrada en Limón.

El suceso fue dado a conocer la Cruz Roja, la cual informó que los hechos ocurrieron a eso de las 11:30 p.m. en el sector de Paraíso de Sixaola, en Talamanca, específicamente en la quebrada Switche.

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De acuerdo con la Benemérita, el comité que atiende esa zona fue alertado sobre un accidente acuático en la mencionada quebrada, por lo que despacharon personal especializado en rescate al sitio del incidente.

El cuerpo del extranjero fue llevado a la Morgue Judicial. Foto Archivo.

Lamentablemente, cuando los paramédicos llegaron a la escena ya no había nada que hacer por el extranjero.

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“Se ubica a un hombre adulto, de nacionalidad panameña, sin signos vitales dentro del agua”, detalló Cruz Roja.

El Cuerpo del canalero, cuya identidad no se dio a conocer, fue extraído por los cruzrojistas hasta una zona segura, donde posteriormente fue entregado a personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para su respectivo traslado a la morgue judicial.