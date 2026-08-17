Este es el motivo por el que Joselyn Chacón, exministra de Salud, no se presentó a juicio en su contra

Joselyn Chacón, exministra de Salud, no se presentó este lunes al juicio ordenado en su contra por un motivo que estaría relacionado con un tema de salud.

Así lo confirmó a La Teja José Miguel Villalobos, abogado de Chacón y actual diputado por el Partido Pueblo Soberano.

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Por medio de mensajes de WhatsApp, Villalobos indicó que “Chacón está incapacitada” y que “ya se presentó la nota de la CCSS”.

Al consultarle por cuánto tiempo será esa incapacidad, pues el tribunal ordenó que la audiencia se realice este martes, Villalobos explicó que esa información es privada y consta en el expediente.

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Según Villalobos, la exminsitra no se presentó debido a que se encuentra incapacitada. (Mayela Lopez)

Ante la situación explicada por el abogado, también se le preguntó si tenía conocimiento de si la orden de captura dictada contra Chacón habría quedado sin efecto tras presentar la nota ante la CCSS, a lo que respondió: “Eso no puedo saberlo, es lo lógico y probable”.

La Teja también envió una consulta al Poder Judicial para conocer si dicha orden de captura sigue vigente, por lo que se está a la espera de respuesta.

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El juicio contra la exministra surgió a raíz de una querella presentada por Francisco Nicolás, exdiputado del PLN, quien la denunció por injurias y calumnias en su contra.

La disputa surgió a raíz de la supuesta intención que tenía el Ministerio de Salud de comprar un terreno, situación que fue cuestionada por el exdiputado verdiblanco.