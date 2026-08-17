Inundaciones dejan 415 personas y 37 animales rescatados: así fueron los operativos

Las inundaciones que afectan al Caribe y la zona norte del país mantienen a cientos de personas lejos de sus casas y obligan a los cuerpos de emergencia a trabajar sin descanso desde la tarde del sábado.

Mientras el agua continúa cubriendo calles y viviendas en diferentes comunidades, los rescatistas se movilizan en lanchas para llegar hasta quienes quedaron atrapados y trasladarlos a sitios seguros.

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Rescatistas trabajan sin descanso en la zona norte del país y el Caribe. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Las personas han sido rescatadas en embarcaciones. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Las escenas de la emergencia también han dejado imágenes de familias que han tenido que salir de sus viviendas junto con sus mascotas. Incluso perros han sido trasladados en las embarcaciones de rescate para ponerlos a salvo de las inundaciones.

El Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja mantienen operaciones en diferentes puntos del Caribe y la zona norte, donde las condiciones han obligado a reforzar las labores de rescate y evacuación.

Inundaciones que afectan al Caribe y la Zona Norte del país mantienen a cientos de personas lejos de sus casas, desde la madrugada del 17 de agosto del 2026. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

415 personas y 37 animales domésticos los han rescatado. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Luis Fernando Salas, director operativo del Cuerpo de Bomberos, informó que hasta el momento han sido rescatados 415 personas y 37 animales domésticos como parte de las acciones desplegadas por la emergencia.

“Esto principalmente en Sarapiquí, Río Cuarto, Valle La Estrella, Turrialba, La Fortuna, Florencia y Siquirres”, señaló Salas.

El funcionario pidió a la población mantenerse atenta, especialmente quienes viven cerca de ríos, debido al riesgo que representan las crecidas.

Las lluvias no dieron tregua durante la madrugada de este lunes 17 de agosto. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Los suelos están saturados en muchas comunidades de Pococí y la zona norte del país. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Bomberos hace un llamado a las personas que se encuentren en zonas vulnerables para que estén pendientes de las condiciones y, ante cualquier situación que requiera atención de los cuerpos de emergencia, llamen al 911.

Las labores de rescate y evacuación continúan mientras los cuerpos de emergencia permanecen desplegados en las comunidades afectadas.