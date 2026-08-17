¿Lluvias darán tregua? Este es el panorama para este lunes, según el IMN

Este fin de semana estuvo marcado por las fuertes lluvias, y el panorama será muy similar durante este lunes, pues se esperan aguaceros en distintos puntos del país.

Así lo informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el cual indicó que en este inicio de semana continuará las condiciones inestables sobre el territorio nacional, debido a la ubicación de la Zona de Convergencia Intertropical, el ingreso de humedad desde la cuenca del Caribe y la inestabilidad en niveles altos.

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A esto se suma que este lunes se tiene previsto el tránsito de la onda tropical #33, lo que estará aportando humedad y reforzando la inestabilidad.

“Se prevé que continúe el patrón nublado y lluvioso durante este inicio de semana”, destacó el IMN.

Las lluvias continuarán a lo largo de este lunes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el Caribe y la Zona Norte, se presentarán lluvias de variable intensidad a lo largo del día, con posible tormenta eléctrica cerca de las regiones montañosas durante la tarde.

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“Estas lluvias podrían alcanzar sectores este y norte del Valle Central, así como cercanía de las montañas del Pacífico. Durante la tarde, se prevén aguaceros con tormenta eléctrica en sectores del Valle Central y Pacífico.

“Las lluvias en el Pacífico Central y Sur se mantendrán hasta inicios del periodo nocturno, cuando se prevé que se desplacen hacia regiones marítimas”.