Sucesos

¿Lluvias darán tregua? Este es el panorama para este lunes, según el IMN

El IMN informó que este lunes se dará el tránsito de la onda tropical #33

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Este fin de semana estuvo marcado por las fuertes lluvias, y el panorama será muy similar durante este lunes, pues se esperan aguaceros en distintos puntos del país.

Así lo informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el cual indicó que en este inicio de semana continuará las condiciones inestables sobre el territorio nacional, debido a la ubicación de la Zona de Convergencia Intertropical, el ingreso de humedad desde la cuenca del Caribe y la inestabilidad en niveles altos.

LEA MÁS: Fuertes lluvias golpean a Costa Rica: cientos de personas en albergues, rescates y emergencias mantienen al país en alerta

A esto se suma que este lunes se tiene previsto el tránsito de la onda tropical #33, lo que estará aportando humedad y reforzando la inestabilidad.

“Se prevé que continúe el patrón nublado y lluvioso durante este inicio de semana”, destacó el IMN.

Lluvia en San José
Las lluvias continuarán a lo largo de este lunes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el Caribe y la Zona Norte, se presentarán lluvias de variable intensidad a lo largo del día, con posible tormenta eléctrica cerca de las regiones montañosas durante la tarde.

LEA MÁS: ¿Seguirá lloviendo? IMN da malas noticias y alerta sobre lo que viene para el país las próximas horas

“Estas lluvias podrían alcanzar sectores este y norte del Valle Central, así como cercanía de las montañas del Pacífico. Durante la tarde, se prevén aguaceros con tormenta eléctrica en sectores del Valle Central y Pacífico.

“Las lluvias en el Pacífico Central y Sur se mantendrán hasta inicios del periodo nocturno, cuando se prevé que se desplacen hacia regiones marítimas”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
onda tropical 33Instituto Meteorológico Nacionallluvias en Costa RicaZona de Convergencia Intertropical
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.