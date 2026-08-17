Fuertes lluvias golpean a Costa Rica: cientos de personas en albergues, rescates y emergencias mantienen al país en alerta

Bomberos ha atendido más de 33 emergencias por inundaciones principalmente en la Zona Norte y el Caribe. (Cortesía bomberos/Cortesía)

Las fuertes lluvias que golpean al país, especialmente a la zona norte y el Caribe siguen dejando emergencias este domingo y han obligado a realizar múltiples rescates y evacuaciones.

Bomberos atendió más de 33 incidentes por inundaciones y aproximadamente 150 personas fueron rescatadas, mientras que la cantidad de afectados en albergues aumentó a 495.

El Cuerpo de Bomberos mantiene trabajando a personal de diferentes estaciones y de la Unidad Operativa de Rescate Acuático, debido a que las precipitaciones persisten.

“Desde horas de la madrugada, el Cuerpo de Bomberos y sus diferentes estaciones de lugar y la Unidad Operativa de Rescate Acuático, hemos atendido más de 33 emergencias por inundación en sectores como la zona norte y el Caribe. Aproximadamente 150 personas rescatadas, más de 20 animales”, informaron desde Bomberos.

La institución agregó que sus equipos permanecerán desplegados para responder a cualquier nueva emergencia.

Las fuertes lluvias también han provocado derrumbes en diferentes carreteras del país. Una de las emergencias se reportó en la Ruta Nacional 10, en el sector de 3 Equis, en La Suiza de Turrialba, donde inicialmente se alertó sobre vehículos y autobuses atrapados, por lo que la Cruz Roja movilizó unidades y personal especializado de rescate. Tras llegar al sitio y realizar la verificación, los socorristas confirmaron la presencia de un derrumbe de importantes proporciones, pero descartaron que hubiera vehículos o autobuses prensados y no encontraron personas heridas. La Cruz Roja estableció un perímetro de seguridad, coordinó con otras instituciones y posteriormente retiró sus recursos del lugar.

Estas son las zonas más afectadas

Bomberos ha atendido más de 33 emergencias por inundaciones, principalmente en la zona norte y el Caribe. (Cortesía bomberos/Cortesía)

Según Bomberos, entre los lugares con mayores problemas se encuentran Sarapiquí, Florencia, Guácimo, Siquirres y sectores del Caribe.

Las labores se concentran principalmente en sacar a personas de lugares afectados por las inundaciones y trasladarlas hasta sitios seguros.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó, además, que durante la mañana y la tarde, las instituciones de primera respuesta continuaron evacuando familias que permanecían en zonas inundadas.

Producto de esos operativos, 495 personas se encuentran en albergues temporales ubicados en escuelas de Heredia, específicamente en Sarapiquí, así como en Matina y Valle la Estella en Limón, además en Turrialba.

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En los albergues se brinda alojamiento, alimentación, agua potable, artículos de higiene, abrigo y valoración médica a las personas evacuadas.

La CNE confirmó que las labores de monitoreo, rescate y traslado continuarán durante la noche y madrugada, en caso de ser necesario.

Las autoridades hicieron un llamado a quienes todavía permanecen en sectores anegados o considerados de alto riesgo, para que colaboren con los cuerpos de emergencia y se trasladen preventivamente a los centros habilitados.

La situación continúa bajo vigilancia debido a que las lluvias persisten en diferentes puntos del país y todavía podrían presentarse nuevas emergencias.

El tiempo inestable no terminará este domingo. El Intitulo Meteorológico Nacional confirmó que las lluvias continuarán este lunes, cuando la onda tropical #33 transite por el país y aporte todavía más humedad e inestabilidad.

Otro punto que requiere cuidado será el viento. Se esperan ráfagas fuertes en zonas montañosas que podrían alcanzar velocidades de entre 70 y 105 km/h.