Un carro estaba en el garaje y terminó dentro de un río por la fuerza de las inundaciones

La fuerza de la corriente provocada por las inundaciones en Siquirres arrastró un vehículo que se encontraba dentro del garaje de una vivienda y lo hizo caer a un río.

El hecho ocurrió durante las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias que golpean diferentes comunidades del Caribe de Costa Rica.

De acuerdo con la información confirmada por la Cruz Roja, el vehículo fue arrastrado por la corriente desde el garaje de la casa hasta terminar dentro del cauce del río.

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La fuerza de la corriente provocada por las inundaciones en Siquirres arrastró un vehículo que se encontraba dentro del garaje de una vivienda y lo hizo caer a un río. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

La institución aclaró que no había ninguna persona dentro del vehículo al momento de que este fuera arrastrado, por lo que no se reportaron personas heridas por este incidente.

El caso se suma a las diferentes afectaciones registradas en Siquirres y otras comunidades del Caribe, donde las lluvias han provocado inundaciones, desbordamientos y anegamientos.

La Cruz Roja mantiene personal desplegado en la zona para evaluar las condiciones y atender las situaciones que se presenten debido al mal tiempo.