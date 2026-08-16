Ella es Keylin, la mamá de cinco niños que fue asesinada en un bar el propio Día de la Madre

El Día de la Madre quedó marcado por una tragedia para cinco niños de Matina, Limón, quienes perdieron a su mamá luego de que fuera asesinada a balazos dentro de un bar.

La víctima fue identificada como Keylin Murillo Jiménez, de 30 años, una mujer oriunda de Matina, que cumplió años apenas el pasado miércoles 5 de agosto.

Murillo se encontraba dentro de un bar en el centro de Matina la noche del sábado 15 de agosto, cuando se escucharon múltiples disparos. La mujer recibió varios impactos de bala y murió en el sitio.

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Ahora, sus cinco hijos deberán enfrentar la pérdida de su mamá. Los menores tienen edades que van desde los 13 años hasta casi los 3 años. El más pequeño cumplirá su tercer cumpleaños en setiembre próximo.

Keylin Murillo Jiménez, de 30 años, dejó cinco hijos tras ser asesinada a balazos dentro de un bar en Matina, Limón, durante la noche del Día de la Madre. Foto: Rafael Murillo (Rafael Murillo)

Testigos hablaron de amenazas

Tras el asesinato, autoridades de la Fuerza Pública indicaron que varios testigos señalaron que Murillo habría recibido amenazas de muerte durante los días anteriores al ataque.

Este señalamiento forma parte de los elementos que deberán ser analizados durante la investigación para determinar qué ocurrió y si existe alguna relación entre esas amenazas y el homicidio.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón y Batán mantienen las pesquisas para esclarecer el caso y determinar el móvil.

En la escena, los investigadores recolectaron casquillos que fueron enviados a los laboratorios forenses para su análisis. El cuerpo de Murillo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

Mientras las autoridades buscan respuestas sobre el crimen, la familia de Murillo enfrenta la pérdida de una mujer que dejó atrás a cinco hijos, precisamente en una fecha que debía estar dedicada a celebrarla como madre.