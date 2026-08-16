Ella es la mujer que mataron dentro de un bar al finalizar el Día de la Madre

La mujer asesinada a balazos la noche del sábado en un bar de Matina, Limón, fue identificada por el OIJ con el apellido Murillo, de 30 años.

El homicidio fue reportado a las 8:40 p. m., dentro del negocio en el que Murillo se encontraba como clienta.

De acuerdo con la versión preliminar del OIJ, en determinado momento se escucharon múltiples disparos y la mujer falleció dentro del bar.

Murillo recibió impactos de bala en la cabeza, el abdomen, el pecho y los glúteos.

La víctima quedó tendida en el suelo, boca abajo, cerca de una pared y de unos bancos del establecimiento.

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OIJ busca pistas dentro del bar

Los agentes judiciales realizaron una inspección en el lugar del homicidio y recolectaron varios casquillos de bala, que fueron enviados a los laboratorios forenses para su respectivo análisis.

Murillo, de 30 años quedó fallecida en el lugar y ahora los agentes investigan quién la atacó y cuál fue el móvil del homicidio. Foto: Ilustrativa

El cuerpo de Murillo fue trasladado al laboratorio judicial, donde se le practicará la autopsia para determinar las características de las heridas y otros detalles relacionados con su muerte.

Los agentes del OIJ de Limón y Batán mantienen la investigación abierta para esclarecer qué ocurrió dentro del bar, determinar el móvil del homicidio e identificar y localizar a la persona o personas sospechosas de cometerlo.

De momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por este asesinato.

45 mujeres asesinadas en lo que va del año

El crimen se suma a la lista de mujeres asesinadas en Costa Rica en lo que va de 2026.

De acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), hasta este domingo se han contabilizado 45 mujeres asesinadas en el territorio nacional en lo que va del año.

Limón también atraviesa un escenario de alta violencia. Hasta el viernes 13 de agosto, la provincia registraba 117 homicidios, cifra que la mantiene como la segunda provincia con más asesinatos del país.

Las autoridades judiciales han señalado además un incremento de hechos violentos en la zona después de la captura de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, ocurrida el pasado 24 de julio.