Sucesos

Familia de Limón sufrió un trágico cierre del Día de la Madre tras ataque mortal contra una mujer

El ataque ocurrió la noche del sábado en Matina y la víctima recibió varios disparos en distintas partes del cuerpo

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Por Alejandra Morales

La celebración del Día de la Madre terminó de manera trágica para una familia de Matina, Limón, luego de que una mujer fue asesinada a balazos la noche de este sábado 15 de agosto.

La agresión ocurrió alrededor de las 8:40 p. m., cuando la víctima fue atacada con un arma de fuego.

La Cruz Roja recibió la alerta y desplazó una unidad hasta el sitio. Al llegar, los socorristas encontraron a la mujer con múltiples heridas.

“Se reporta una mujer herida por arma de fuego en la cabeza, la cadera y piernas. Se declara sin signos vitales en el lugar”, confirmó la Cruz Roja.

El caso quedó en manos de los agentes judiciales, quienes deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque y quiénes estarían detrás del asesinato.

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Una balacera registrada en el barrio 15 de setiembre, en Hatillo, dejó la noche de este miércoles 6 personas heridas.
Una familia de Matina, Limón, tuvo un trágico cierre del Día de la Madre luego de que una mujer fuera atacada a balazos la noche del sábado. Foto: Ilustrativa (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

45 mujeres asesinadas en lo que va del año

El crimen se suma a la lista de mujeres asesinadas en Costa Rica durante este 2026.

De acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), hasta este domingo se contabilizan 45 mujeres asesinadas en el territorio nacional durante el año.

Limón también atraviesa un escenario de alta violencia. Hasta el viernes 13 de agosto, la provincia registraba 117 homicidios, cifra que la mantiene como la segunda provincia con más asesinatos del país.

Las autoridades judiciales han señalado además un incremento de hechos violentos en la zona después de la captura de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, ocurrida el pasado 24 de julio.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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