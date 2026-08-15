Sucesos

Informe policial revela cómo ocurrió realmente el atroz homicidio de un niño de 12 años

El menor iba a cumplir 13 años el próximo lunes 17 de agosto.

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Por Adrián Galeano Calvo

Un informe policial elaborado por oficiales de la Fuerza Pública revela cómo habría ocurrido realmente el homicidio del niño de 12 años que perdió la vida la noche de este viernes en Orotina.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron a eso de las 9:30 p. m. de este viernes en la comunidad de Mastate de Orotina, específicamente, a 500 metros al este de la plaza de deportes local.

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En un inicio, tras darse a conocer la muerte del jovencito, se informó preliminarmente que había sido víctima colateral de una balacera; sin embargo, el reporte policial señala que los gatilleros, en apariencia, iban directamente por el pequeño.

“Refieren que (el menor) viajaba en una motocicleta y pasaron dos masculinos en otra moto y le realizan detonaciones. El menor presenta cinco impactos por arma de fuego distribuidos a nivel de cabeza, brazos y espalda, es declarado fallecido en el sitio”, señala el informe policial facilitado a La Teja.

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El muchacho fue asesinado por dos sujetos en motocicleta. Foto Redes.
El muchacho fue asesinado por dos sujetos en motocicleta. Foto Redes. (redes/El muchacho fue asesinado por dos sujetos en motocicleta. Foto Redes.)

Ese mismo reporte también indica que sobre la ruta 27, en las cercanías de El Rancho de Mi Tata, un grupo de uniformados aprehendió a cuatro hombres para determinar si tenían alguna relación con el homicidio.

Según dicho informe, estos sujetos portaban consigo elementos muy sospechosos.

“Se les ubican pasamontañas, armas de fuego y un arma blanca”.

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De momento, las autoridades judiciales no han confirmado si estas personas quedaron detenidas como sospechosas del homicidio del niño.

Un aspecto que vuelve aún más doloroso este crimen es que el niño iba a celebrar su cumpleaños número 13 el próximo lunes 17 de agosto.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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