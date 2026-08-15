Condenan a sujetos que le dieron brutal golpiza a hombre con discapacidad dentro de una piñera

Dos sujetos fueron condenados por la brutal golpiza que le dieron a un hombre que padece una leve discapacidad, la cual terminó afectando su salud y causándole marcas en su cara.

Así lo dio a conocer el Poder Judicial, el cual informó que el Tribunal Penal de Pérez Zeledón, en sentencia 329-2026, impuso cuatro años de cárcel contra los dos hombres de apellidos Madrigal y Arias, como responsables de los delitos de privación de la libertad agravada y lesiones graves.

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En el caso de Arias, este recibió el beneficio de cumplir su condena fuera de prisión con monitoreo electrónico.

La condena contra ambos hombres fue dictada por hechos que estos cometieron contra un hombre de apellido López, quien padece de una leve discapacidad.

Uno de los hombres recibió el beneficio de cumplir su condena fuera de prisión. (Freepik)

“Supuestamente, los hechos se registraron en la localidad de Buenos Aires, de Puntarenas cuando el ofendido caminaba por la vía pública, y los imputados Arias y Madrigal que viajaban en un vehículo, procedieron a interceptar a López, lo introducen dentro del automotor, y lo trasladan a un campo piñero.

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“Los imputados procedieron a agredir y lesionar gravemente a la víctima, propinándole golpes en el cuerpo, que le ocasionaron perdida de conocimiento”, indicó el Poder Judicial.

De acuerdo con las autoridades, producto de estas agresiones, López tuvo una disminución de su capacidad general orgánica y marcas en su rostro.