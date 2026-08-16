¿Seguirá lloviendo? IMN da malas noticias y alerta sobre lo que viene para el país las próximas horas

Las personas que esperaban una mejoría del tiempo durante las próximas horas deberán tener paciencia y, principalmente, mucha precaución, pues el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió este domingo que las lluvias continuarán durante la noche y también este lunes.

En su informe meteorológico número 5, emitido a las 4 p. m. de este domingo 16 de agosto, el IMN señaló que el país permanece bajo condiciones húmedas e inestables debido a varios factores, entre ellos la Zona de Convergencia Intertropical, el arrastre de humedad y la inestabilidad en niveles altos. Además, la onda tropical #33 se encuentra sobre Panamá.

Estas zonas deben tener especial cuidado

Las fuertes lluvias que afectan al país ya obligaron a cerca de 90 personas a refugiarse en albergues en el Caribe de Costa Rica. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

El panorama requiere especial atención en el Caribe y la Zona Norte, donde continuarán las lluvias recurrentes durante la tarde y la noche, con episodios que podrían alcanzar fuerte intensidad.

El IMN estima acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque los máximos podrían superar los 100 milímetros. Las precipitaciones más intensas se esperan en el Caribe Norte y la Zona Norte.

La situación es especialmente delicada porque los suelos ya tienen mucha agua. Según Meteorología, las cuencas del Caribe presentan una saturación de entre el 90% y el 100%, mientras que en el Pacífico Sur supera el 85%.

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Durante las últimas seis horas, los mayores acumulados de lluvia se registraron precisamente en el Caribe y la Zona Norte. En sectores de Cahuita, Limón y Talamanca se alcanzaron entre 70 y 110 milímetros.

En sectores montañosos las precipitaciones también podrían alcanzar puntos del Pacífico Norte y Valle Central, con acumulados de entre 10 y 50 milímetros.

Para el Pacífico Central y Sur se pronostican aguaceros acompañados de tormenta durante lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche.

Onda tropical traerá más lluvia el lunes

El IMN pidió especial atención en el Caribe debido a que la saturación de los suelos alcanza hasta el 100%. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El tiempo inestable no terminará este domingo. El IMN confirmó que las lluvias continuarán el lunes, cuando la onda tropical #33 estará transitando por el país y aportará todavía más humedad e inestabilidad.

Otro punto que requiere cuidado será el viento. Se esperan ráfagas fuertes en zonas montañosas que podrían alcanzar velocidades de entre 70 y 105 km/h.

Meteorología pidió precaución en lugares propensos a inundaciones por la posible saturación de quebradas y alcantarillados. También recomienda buscar un sitio seguro ante tormentas eléctricas o fuertes ráfagas de viento, pues podrían provocar la caída de ramas, tendido eléctrico u otros objetos.

La navegación marítima también deberá extremar precauciones debido al aumento del mar picado, especialmente en el sur del Pacífico Norte, golfo de Nicoya y el Pacífico Central y Sur.

Varias comunidades del país están inundadas y han presentado deslizamientos. Más de 90 personas están en albergues de la Comisión Nacional de Emergencias.