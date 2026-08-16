Sucesos

Inundaciones dejan cerca de 90 personas en albergues y autoridades evalúan abrir más

La CNE mantiene tres albergues activos y analiza habilitar otros dos en Sarapiquí ante las afectaciones

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Por Alejandra Morales

Las fuertes lluvias que afectan al país ya obligaron a cerca de 90 personas a refugiarse en albergues, mientras las autoridades mantienen desplegados equipos de emergencia en varias regiones afectadas por inundaciones y desbordamientos.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que actualmente se mantienen activos tres albergues en Valle la Estrella, Turrialba y Matina, donde se brinda atención integral a las personas afectadas por las condiciones del tiempo.

El presidente de la CNE, Alejandro Picado, explicó que las lluvias han provocado afectaciones principalmente en la zona norte, la región Caribe y el cantón de Sarapiquí.

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Las fuertes lluvias que afectan al país ya obligaron a cerca de 90 personas a refugiarse en albergues en el Caribe de Costa Rica. Foto: Cruz Roja
90 personas pasan este fin de semana en albergues debido al mal tiempo en el Caribe. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

En la zona norte se reportan crecidas de los ríos Frío, Zapote y La Muerte, situación que ha generado inundaciones en sectores como Guatuso, Sopalas, Peñas Blancas y San Carlos.

Comunidades del Caribe permanecen afectadas

En el Caribe también se reporta el desbordamiento de varios ríos y quebradas.

En Talamanca, el aumento en el cauce del río Sixaola mantiene incomunicadas a las comunidades de Gandoca y Sixaola.

Además, se reportan anegamientos y viviendas afectadas en Valle la Estrella, Siquirres, Guácimo y Matina.

Las fuertes lluvias que afectan al país ya obligaron a cerca de 90 personas a refugiarse en albergues en el Caribe de Costa Rica. Foto: Cruz Roja
En Sarapiquí, los ríos Sarapiquí, Puerto Viejo y Sucio presentan niveles muy altos. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Las instituciones de primera respuesta mantienen presencia en los sectores afectados para evaluar las condiciones y determinar las necesidades de las comunidades.

Sarapiquí también enfrenta crecidas

En Sarapiquí, los ríos Sarapiquí, Puerto Viejo y Sucio presentan niveles muy altos.

Mientras tanto, el río Tigre se salió de su cauce, por lo que los equipos de emergencia evalúan las condiciones en comunidades como Álamo, Oropel y El Tigre.

Las fuertes lluvias que afectan al país ya obligaron a cerca de 90 personas a refugiarse en albergues en el Caribe de Costa Rica. Foto: Cruz Roja
Los rescatistas se mantienen alerta por las crecidas de los ríos que salieron e inundaron calles. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Ante la situación, las autoridades analizan la posibilidad de habilitar nuevos albergues en Sarapiquí, específicamente en el Liceo de Puerto Viejo y la Escuela del Tigre.

La CNE señaló que todos los comités municipales de emergencia permanecen activos y coordinan las labores de atención en los diferentes territorios.

Las condiciones de inestabilidad y lluvias continuarán durante las próximas horas, por lo que las autoridades piden a la población mantenerse vigilante, informarse mediante los canales oficiales y utilizar el Sistema de Emergencias 9-1-1 ante cualquier situación que represente peligro.

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90 personas en albergues por inundacionesinundaciones en el Caribe
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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