Cruz Roja continúa la búsqueda de hombre desaparecido en Pococí tras accidente acuático

La búsqueda de un adulto de 55 años que sufrió un accidente acuático en el río Toro Amarillo, en la zona de Pococí, continuó este domingo.

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La Cruz Roja Costarricense inició las labores desde las 6 a.m. para dar con la persona que desapareció tras el incidente el sábado 15 de agosto.

El personal realizó puntos fijos de búsqueda y coordinaciones con los familiares para definir la continuidad de las labores.

La Cruz Roja continuó con la búsqueda de un hombre de 55 años que desapareció tras accidente acuático en río Toro Amarillo. Foto: con fines ilustrativos. (Cruz Roja/La Cruz Roja mantiene la búsqueda en el río San Carlos.)

La Cruz Roja recibió la alerta de la desaparición del hombre a las 2:30 p.m. del sábado y se movilizaron cuatro vehículos de emergencia, entre ellos una unidad de soporte avanzado, dos vehículos de soporte básico y un vehículo de rescate para atender el caso.

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Condiciones del río generan riesgo

Sin embardo, Cruz Roja señaló que las condiciones en las que se encuentraba el cauce representaba un riesgo importante porque el cauce estaba aproximadamente tres metros por encima de su nivel normal.

Esto ocurrió debido a las fuertes lluvias que se presentaron este fin de semana.

Por eso, Ronald Ronald Brenes, subcoordinador operativo regional, comentó que junto con la familia, se tomó la decisión de suspender la búsqueda este sábado.

Sin embargo, la Cruz Roja continuará dándole seguimiento al incidente.

La crecida del cauce genera un riesgo para la búsqueda, según la Cruz Roja. Fotos: con fines ilustrativos. (Corteí/cortesía)

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