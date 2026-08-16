Joven de 21 años murió en accidente de tránsito en Guácimo

Un joven de 21 años perdió la vida tras un lamentable accidente de tránsito que ocurrió la tarde de este sábado 15 de agosto en el sector de Río Jiménez, Guácimo, Pococí.

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Se trata de un muchacho de apellido Hernández.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que, según la versión preliminar, Hernández iba en moto cuando, al parecer, no hizo la señal de ceda y chocó de frente contra un camión repartidor.

Un joven de 21 años murió mientras andaba en moto. Según el OIJ, chocó contra un camión repartidor. Foto: con fines ilustrativos. (Cortesía)

Tras el incidente, se les dio aviso a las autoridades competentes. Los agentes del OIJ de Pococí y Guácimo atendieron el caso y realizaron el levantamiento del cuerpo para llevarlo a la morgue y realizarle la autopsia.

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Sometieron a prueba al otro chofer y esto resultó

Las autoridades le realizaron una prueba de alcoholemia al chofer del camión repartidor contra el que chocó el motociclista.

Sin embargo, dicha prueba resultó negativa.

El OIJ continúa investigando el caso para encontrar más detalles sobre el accidente.

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