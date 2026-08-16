Sucesos

Así golpearon las lluvias al Caribe de Costa Rica: varias comunidades reportan inundaciones

Talamanca, Valle La Estrella, Limón, Batán y Siquirres reportan afectaciones mientras socorristas evalúan la situación

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Por Alejandra Morales

Varias comunidades del Caribe de Costa Rica amanecieron este domingo inundados por las fuertes lluvias.

La Cruz Roja mantiene operaciones de respuesta y monitoreo ante las afectaciones reportadas en diferentes sectores.

Entre los puntos donde se han reportado inundaciones están Talamanca, Valle La Estrella, Limón, Batán y Siquirres.

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Cruz Roja reporta inundaciones en inundaciones están Talamanca, Valle La Estrella, Limón, Batán y Siquirres, trabajaban desde primeras horas del domingo 16 de agosto del 2026. Foto: Cruz Roja
Cruz Roja reporta inundaciones en inundaciones están Talamanca, Valle La Estrella, Limón, Batán y Siquirres, trabajaban desde primeras horas del domingo 16 de agosto del 2026. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

“En este momento, se mantienen labores de evaluación en B-Line, Batán, con el objetivo de determinar las afectaciones y las necesidades de atención de las comunidades”, explicó Ronald Brenes, coordinador operativo de la Cruz Roja en el Caribe.

Las imágenes registradas este domingo muestran algunos de los efectos que han dejado las precipitaciones en comunidades del Caribe, donde el agua ha provocado afectaciones en diferentes puntos.

Cruz Roja reporta inundaciones en inundaciones están Talamanca, Valle La Estrella, Limón, Batán y Siquirres, trabajaban desde primeras horas del domingo 16 de agosto del 2026. Foto: Cruz Roja
Hasta los perritos han sido rescatados por los cruzrojistas. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)
Cruz Roja reporta inundaciones en inundaciones están Talamanca, Valle La Estrella, Limón, Batán y Siquirres, trabajaban desde primeras horas del domingo 16 de agosto del 2026. Foto: Cruz Roja
Desde las 6 a. m. los cruzrojistas han iniciado los rescates en las comunidades afectadas. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

La Cruz Roja mantiene el monitoreo de la situación y cuenta con personal preparado para responder ante cualquier nueva emergencia relacionada con las lluvias.

Las condiciones se presentan en medio de un escenario de inestabilidad y alta humedad que afecta al país y que favorece la continuidad de las precipitaciones, especialmente en el Caribe.

Cruz Roja reporta inundaciones en inundaciones están Talamanca, Valle La Estrella, Limón, Batán y Siquirres, trabajaban desde primeras horas del domingo 16 de agosto del 2026. Foto: Cruz Roja
Las familias que están en peligro son las que llegan a buscar los cruzrojistas. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)
Cruz Roja reporta inundaciones en inundaciones están Talamanca, Valle La Estrella, Limón, Batán y Siquirres, trabajaban desde primeras horas del domingo 16 de agosto del 2026. Foto: Cruz Roja
Cruz Roja reporta inundaciones en inundaciones están Talamanca, Valle La Estrella, Limón, Batán y Siquirres, trabajaban desde primeras horas del domingo 16 de agosto del 2026. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)
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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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