Costa Rica tendrá un día gris: esto se espera para las próximas horas

El país amaneció este domingo mayormente nublado y con lluvias en diferentes sectores.

Los acumulados más importantes se han registrado en las zonas montañosas del Caribe sur, mientras que las condiciones lluviosas se mantendrán al menos hasta este lunes.

Las regiones con mayor posibilidad de recibir lluvias fuertes son el Caribe Sur, Caribe Norte, Pacífico Sur, Pacífico Central y la península de Nicoya.

Aunque la onda tropical #32 ya atravesó el país durante el sábado, sus efectos todavía contribuyen a mantener un ambiente húmedo e inestable y a reforzar la Zona de Convergencia Intertropical, favoreciendo la presencia de precipitaciones.

El país amaneció mayormente nublado y con precipitaciones en diferentes sectores, el domingo 16 de agosto del 2026. Foto: IMN ( IMN/IMN)

LEA MÁS: Niño de 12 años asesinado a balazos en Orotina iba a celebrar una fecha muy especial este lunes

Atención por suelos saturados

Las condiciones generan especial preocupación en zonas donde los suelos ya presentan altos niveles de saturación.

Se recomienda prestar especial atención a los residentes cercanos al río Turrialba y a quienes viven en las cuencas montañosas del Caribe y del Pacífico, donde la saturación se encuentra entre 70 % y 100 %.

El riesgo aumenta ante la posibilidad de que las precipitaciones continúen y provoquen incrementos en los caudales de los ríos o problemas asociados con la saturación del terreno.

En los alrededores del golfo Dulce, las cuencas presentan niveles de saturación superiores al 90%, por lo que también se pide precaución.

Las autoridades recomiendan, además, estar atentos en zonas urbanas ante una posible saturación de los sistemas de alcantarillado debido a la cantidad de lluvia.

Vientos tendrán ráfagas de hasta 90 km/h

El panorama lluvioso estará acompañado por vientos alisios moderados, con ráfagas ocasionales de fuerte intensidad.

En las partes bajas, las ráfagas podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h, mientras que en las zonas montañosas se esperan ráfagas de entre 70 y 90 km/h.

Las condiciones de inestabilidad y humedad se mantendrán durante este domingo y podrían extenderse hasta el lunes.