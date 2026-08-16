Cierran nuevamente la Braulio Carrillo y advierten de riesgo en una ruta alterna

La Ruta 32, carretera Braulio Carrillo, fue cerrada nuevamente este domingo debido a las condiciones del tiempo que afectaban al país y provocaron la caída de material sobre la vía.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó el cierre luego de realizar una inspección en la carretera.

“Se procedió a cerrar el paso por la ruta 32. Tras realizarse la inspección se encontró caída de material sobre la vía”, informó el MOPT.

La medida busca evitar que los conductores queden expuestos a nuevos desprendimientos mientras las autoridades valoran las condiciones de la carretera.

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La Ruta 32, carretera Braulio Carrillo, fue cerrada nuevamente este domingo 16 de agosto del 2026 debido a las condiciones de tiempo. Foto: ANI (ANI/ANI)

Estas son las rutas alternas

Ante el cierre de la carretera Braulio Carrillo, los conductores cuentan con varias opciones para desplazarse entre el Valle Central y la zona del Caribe.

Una de ellas es la Ruta 10, por Turrialba. Sin embargo, el MOPT mantiene vigilancia en esta carretera debido a la posibilidad de caída de material en el sector de Quebrada Honda.

La ruta por Vara Blanca también se encuentra habilitada, pero únicamente para vehículos livianos.

Otra alternativa disponible es el sector de Bajos de Chilamate-Vuelta de Kooper, que permanece en servicio.

El cierre de la Ruta 32 se da en medio de un domingo con condiciones lluviosas en diferentes regiones del país, especialmente en sectores del Caribe y zonas montañosas, donde existe mayor riesgo de desprendimientos debido a la saturación de los suelos.