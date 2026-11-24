El olvido de sus uniformes no dejó a Alajuelense jugar en el estadio Carlos Ugalde en la categoría U-18. (Roger Bolaños Vargas/La Nación)

La polémica por los puntos que Alajuelense U-18 perdió en la mesa ante San Carlos por no llevar sus uniformes para el encuentro ante los norteños ha estado al rojo vivo desde este domingo.

El error no fue menor, pues no solo le costó los puntos a los rojinegros, sino que el triunfo le permitió a San Carlos clasificar a la próxima ronda de ese torneo y el gran perjudicado fue el Cartaginés, que quedó eliminado por ese movimiento.

Si los manudos derrotaban a los Toros, los blanquiazules hubieran clasificado al ganarle a Pérez Zeledón en la última jornada, pero con el triunfo de los sancarleños, la tabla cambió por completo.

Cartaginés cuestionó lo ocurrido con Alajuelense

En el cuadro brumoso estaban furiosos con lo ocurrido y pusieron en tela de duda desde este domingo si fue un error involuntario o pasó algo más para hacerle la maldad a los de la Vieja Metrópoli.

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Carlos Vela, gerente deportivo manudo, atendió a los medios antes del encuentro de la primera división ante los blanquiazules y fue contundente en su respuesta.

“Yo te puedo asegurar 100% que es un error humano, jamás podría llegar a pensar que es algo de mala intención y lo podría aclarar. Es un error lamentable que obviamente nos obliga a tomar ciertas acciones internas de prevención para que no vuelva a suceder una situación así”, comentó Vela.

Carlos Vela explicó qué pasó con los uniformes

Carlos Vela afirmó que fue un error humano lo sucedido con Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El manudo explicó que pidieron una prórroga para que llegaran los uniformes y qué pasó.

“Es una realidad que no se nos dio prórroga de tiempo por el accidente, los uniformes se quedaron a 30 minutos del estadio, pero no nos dieron un minuto más y se dieron las cosas como se dieron.

“De mi parte te puedo asegurar que fue un accidente que no debe volver a pasar, lamentamos a los perjudicados. Los principales perjudicados fuimos nosotros y los jugadores, pero también entiendo que hubo daños a terceros y lo lamentamos en función de lo que se jugaban. Hay poco más qué decir al respecto”, dijo.

Unafut explicó por qué le quitó los puntos a Alajuelense

La Unafut otorgó desde este lunes los tres puntos a San Carlos, según confirmó el organismo a La Teja, y explicó en qué se basó reglamentariamente para hacerlo.

“Con respecto a la situación de los uniformes en el juego de San Carlos vs Alajuelense correspondiente a la categoría U-18, a partir de lo descrito en el informe arbitral, el Departamento de Competición realizó el análisis respectivo y aplicó el artículo 18 de las Normas de Competición de Liga Menor que establece que: ‘Todo caso no contemplado en estas normas será resuelto conforme lo establezca el Reglamento de Competición de Primera División...’.

“Por tanto, a partir del artículo 89 inciso 20) del Reglamento de Competición de Primera División que indica la no adjudicación de puntos: ‘Cuando el club afiliado no presente al cuerpo arbitral antes de iniciarse un partido el uniforme asignado por el Departamento de Competición, se rehúse a utilizar el uniforme asignado o utilice en el encuentro un uniforme no inscrito ante ese Departamento’, se determinó la pérdida de los puntos correspondientes para LDA y la adjudicación a la Asociación Deportiva San Carlos, con un marcador administrativo de 3-0”, destacaron.