Alajuelense revela qué pasará con Daniel Chacón y su futuro en el equipo rojinegro

Alajuelense dio a conocer qué pasará con Daniel Chacón en la institución rojinegra.

Este martes, el club reveló que el exmundialista de Catar 2022 se mantendrá en el equipo que dirige Ismael Rescalvo.

Daniel estaba a préstamo en el Municipal Liberia; sin embargo, no sumó minutos con los aurinegros a causa de una delicada lesión.

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Daniel Chacón regresa a Alajuelense, luego de su paso por el Municipal Liberia. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El anuncio de Alajuelense

Así dio a conocer la LDA que el turrialbeño seguirá en el club.

“LDA anuncia la reincorporación de Daniel Chacón. El volante se encontraba a préstamo con el Municipal Liberia.

“¡Bienvenido de vuelta, León!”.