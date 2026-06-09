Deportes

Alajuelense revela qué pasará con Daniel Chacón y su futuro en el equipo rojinegro

Daniel Chacón estuvo el año pasado en Liberia, a modo de préstamo

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Alajuelense dio a conocer qué pasará con Daniel Chacón en la institución rojinegra.

Este martes, el club reveló que el exmundialista de Catar 2022 se mantendrá en el equipo que dirige Ismael Rescalvo.

Daniel estaba a préstamo en el Municipal Liberia; sin embargo, no sumó minutos con los aurinegros a causa de una delicada lesión.

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Daniel Chacón jugará con Liga Deportiva Alajuelense en el segundo semestre de 2026.
Daniel Chacón regresa a Alajuelense, luego de su paso por el Municipal Liberia. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El anuncio de Alajuelense

Así dio a conocer la LDA que el turrialbeño seguirá en el club.

“LDA anuncia la reincorporación de Daniel Chacón. El volante se encontraba a préstamo con el Municipal Liberia.

“¡Bienvenido de vuelta, León!”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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