La curiosa historia que une a Alajuelense, Teletica y el nacimiento del apodo del León

En la historia de la Liga Deportiva Alajuelense hay algunos capítulos que son poco conocidos entre su afición y que mezclan el fútbol con la televisión y con el nacimiento de su mascota.

La Liga fue el primer equipo en Costa Rica en llevar sus partidos a la pantalla chica, a inicios de la década de los 80, gracias a una alianza con la familia Picado, dueña de Teletica, una relación que terminaría convertida en una de las rivalidades empresariales más curiosas del fútbol nacional.

El periodista Manrique Yglesias cuenta detalles de las primeras transmisiones de los encuentros de los rojinegros, en los tours guiados que organiza Alajuelense cada sábado, para que los fiebres erizos puedan disfrutar y conocer detalles de la historia del equipo que nació en 1919.

El nacimiento del león como la mascota de Alajuelense se dio producto de una relación entre el equipo y René Picado, dueño de Teletica. Foto: archivo. (Melissa Fernandez Silva)

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Recuerde que estas visitas se organizan los sábados a las 11 a.m. en el estadio Alejandro Morera Soto. Este sábado 13 de junio no habrá tour, debido a la celebración de la asamblea de accionistas de la LDA.

El nacimiento de una rivalidad histórica

Esta es la historia que hay detrás del nacimiento del apodo de Leones, para quienes aman los colores rojo y negro.

“Un dato también interesante es que la Liga Deportiva Alajuelense fue el primer equipo en ser televisado en Costa Rica, en 1982. De hecho, ahí nace una histórica relación con la familia Picado, hoy en día parte accionista mayoritaria del máximo rival, el Saprissa.

La historia del León de Alajuelense la podrá escuchar en el tour que organiza la dirigencia al estadio Alejandro Morera Soto. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“También se dice que en Alajuela había un león que se escuchaba rugiendo por las noches y es cierto. Don René Picado padre fue quien negoció para que la Liga fuera el primer equipo televisado en Costa Rica y, de hecho, así es como la Liga tomó una escala más nacional; y se volvió un equipo menos de provincia y más nacional”, cuenta el comunicador.

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La relación con el canal del trencito se rompió a inicios de los 90, cuando la dirigencia de Alajuelense decidió cambiar de televisora.

“En 1992, canal 2 pujó por los derechos televisivos de la Liga y ofreció más plata y Alajuela se pasó a canal 2. Y canal 7 y la familia Picado tomaron esto como una enorme traición, y así se separaron completamente sus historias.

“Y acá les cuento lo del león: don René padre era tan liguista, que tenía un león que se llamaba Rómulo y lo tenía acá, cerca de la casa en la que ellos vivían y que se ubica por Pollo Macho. Personalmente, me di a la tarea de investigar sobre esta leyenda y conversé con don René hijo y él me confirmó que sí existía el león; hasta me enseñó un álbum de fotos, para comprobarme que era cierto lo del felino y por eso así se les dice a los aficionados de Alajuelense”, recordó.

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