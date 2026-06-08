Grupo de León Weinstok presenta su agresiva propuesta para regresar la gloria a Alajuelense

Se vienen días claves en Alajuelense y los diferentes grupos que aspiran a obtener un lugar en la directiva rojinegra ya están inscribiendo sus papeletas.

Este lunes, León Weinstok, quien funge actualmente como secretario de la junta directiva rojinegra, presentó la papeleta, con la que buscará llegar al cargo de vicepresidente primero de la institución.

En este caso, Weinstok se hará acompañar de Ricardo Prada (secretario) y Tara Key (vocal), así como por Adrián Porras (protesorero) y Felipe Johanning (vocal).

León Weinstok busca ser el vicepresidente primero en la directiva de Alajuelense y conversó con La Teja sobre los objetivos deportivos del club. Foto: Fanny Tayver. (Fanny Tayver Marín)

“Esta propuesta busca combinar la experiencia y continuidad de miembros de la actual Junta Directiva con la renovación necesaria que fortalece y enriquece a toda organización.

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Entre los aportes de León Weinstok destacan especialmente su apoyo al desarrollo del equipo femenino, así como su contribución en temas legales, organizacionales y de comunicación institucional.

“Por su parte, Ricardo Prada y Tara Key han estado estrechamente vinculados a iniciativas relacionadas con la afición, el departamento comercial, la experiencia en el estadio y los proyectos de infraestructura del club”, informó la agrupación en un comunicado.

Alajuelense buscará el tetracampeonato de la Copa Centroamericana. Foto: Nuestro Diario. (Nuestro Diario/Nuestro Diario)

Volver a ganar

Weinstok conversó con La Teja y destacó los esfuerzos que se están haciendo en el plano deportivo, una de las principales preocupaciones de la afición eriza.

Según los integrantes de la papeleta, el objetivo es el tetracampeonato de la Copa Centroamericana y que el primer equipo masculino vuelva al título en diciembre.

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“Para lograrlo, se está trabajando con parte de la planilla que se está armando para el Apertura 2026. Se dieron algunos regresos como los de Farbod Samadian, John Paul Ruiz, así como las llegadas de Yeison Molina, Luis Díaz y, recientemente, la del venezolano Juan Pablo Añor.

“Siempre estamos mejorando, hay áreas de oportunidad, pero se está trabajando de la mano con el cuerpo técnico, que esperemos nos dé buenos resultados y, además, esperemos que se aproveche el talento de jóvenes del CAR y otros de Sarchí, equipo de la Liga de Ascenso”, añadió.

Yeison Molina es uno de los refuerzos de Alajuelense para la presente temporada. Foto: LDA. (Liga Deportiva Alajuelense/Captura de Video)

Sobre el convenio con el equipo de la Liga de Ascenso, León destacó que hay varios jugadores que están trabajando en la pretemporada con el equipo liguista.

“En este momento hay varios jugadores como Camilo Mondragón, Roy Bustos y Charles Forstner; la planilla de Alajuelense no está cerrada, sí para los cupos de extranjeros, pero podría haber más llegadas de futbolistas del medio local", agregó.

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Nuevas incorporaciones

El grupo que encabeza el abogado y actual vocero de Alajuela integró a dos nuevos miembros en la papeleta: Adrián Porras y Felipe Johanning.

Adrián Porras es un alajuelense comprometido con la institución, miembro de la comisión de Tecnología, desde donde ha impulsado iniciativas de innovación y transformación digital que contribuirán al fortalecimiento del club.

“Asimismo, Felipe Johanning, un joven asociado liguista con experiencia en estrategia comercial, mercadeo e innovación, que ha participado activamente desde hace más de 2 años en la comisión comercial, de experiencia de estadio e infraestructura, aportando una visión estratégica para continuar fortaleciendo el crecimiento institucional”, citó la LDA.