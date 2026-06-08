El sorpresivo motivo por el que Mauricio Montero no usa artículos de Alajuelense en la calle

Mauricio Montero siempre será vinculado a los colores rojinegros de la Liga Deportiva Alajuelense; sin embargo, el conocido exdefensor nacional tiene una peculiar historia detrás de la indumentaria manuda.

Pese a que a El Chunche se le ve apoyando a los leones o en presentaciones de camisas, como en la de la última que usaron en esta temporada, el exjugador contó en una entrevista con La Teja una historia que muy pocos conocen.

Mauricio confesó que no utiliza artículos representativos a su amado Alajuelense en su día a día cuando sale a la calle.

Mauricio Montero se pusó la rojinegra pero para un evento comercial de la marca del equipo (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

Todo esto tiene un trasfondo muy peculiar y va ligado al gran cariño que le muestran a Montero en la calle, ya que, además de ser un manudo de hueso colorado, el exjugador tuvo un paso por la Selección Nacional de Costa Rica y es querido por todas las aficiones del país, independientemente de la rivalidad con los otros clubes.

“Eso todo mundo lo sabe; yo no tengo que andar una camisa rojo con negro para que sepan que yo soy liguista, pero es una bendición de Dios; Él me dio esa bendición de saber tratar a la gente.

“Yo nunca he hecho nada contra nadie; es decir, yo metí varios goles y yo no me iba a celebrarles o decirles tonteras o a hacer tonteras, ¿verdad?, porque a otra gente la insultaban de tal manera y yo tengo muchas cosas rojas con negro, gorras, buzos, camisetas y todo eso, pero yo no me las pongo”, confesó Mauricio.

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“Cuando ganamos un campeonato, yo ando sin las camisetas en la calle porque si yo me topo a un rival al que le gané, yo no necesito andar nada puesto, porque con solo que me vean, ya estoy hablando. Entonces yo no me pongo, tampoco la familia mía se pone, no tengo banderas en la casa”, expresó el querido Mauricio “El Chunche” Montero en una entrevista con a La Teja.

El Chunche es muy querido por las aficiones del país (JONATHAN JIMENEZ/Jjiménez)

Pese a no usar artículos de los manudos en la calle, el Chunche mencionó qué es lo único que tiene en la casa que representa a los liguistas.

“Yo solo tengo unos leones que hace años que están conmigo ahí en la casa y esa es la manera de que yo no insulte a la gente. Nunca me he metido en problemas con ninguna afición ni tampoco con ningún equipo”, comentó Mauricio.

Montero es super manudo pese a no usar chemas liguistas en la calle (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El exjugador de la Liga Deportiva Alajuelense fue claro en decir que ese tipo de gestos que él ha tenido a lo largo de su carrera deportiva y ahora fuera de la misma, hacen que las personas de diversos equipos, ya sean morados, brumosos, florenses o de cualquier institución, le tengan un respeto y cariño muy alto, pese a ser tan manudo.

“Todo eso lo reconoce la gente, tanto yo hacia ellos como ellos hacia mí, y cuando a mí me llega una persona y me dice: ‘Vea, Mauricio, yo soy morado, pero con el único liguista con el que me tomo una foto es con usted’, eso lo engrandece a uno”, aseguró el exjugador del combinado rojinegro a este medio.

A pesar de ser un personaje tan querido del fútbol nacional, Mauricio Montero a veces no puede creer que tanta gente le tenga ese gran cariño por parte de otras aficiones. Por ese motivo les envió un sincero mensaje de agradecimiento a todos los hinchas de este país que lo tratan de una forma tan amable y le expresan tanto amor.

Mauricio confesó que a veces no puede creer tanto cariño de la gente (Archivo)

“Yo digo que no puede estar pasando que la gente le diga esas cosas a uno y encima me lo dicen a mí ahí mismo de frente y en la cara.

“Entonces lo único que queda es agradecerles a ellos, y también a Dios ese don por todas esas muestras de cariño, porque yo creo que todo eso es mutuo y no hay plata que lo valga”, relató Mauricio Montero sobre su peculiar confesión acerca de su amado Alajuelense.

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Montero fue parte de los modelos que usó Alajuelense en la presentación de las últimas camisas Umbro, antes del torneo Apertura 2025, en el que los rojinegros se coronaron campeones nacionales tras superar al Saprissa en la final.

Sin embargo, en esa oportunidad, pese a que se puso la camiseta de los manudos no para salir a la calle, sino por un tema comercial por parte de la institución, algo que los rojinegros han hecho en varias ocasiones, por lo que el Chunche, como gran ídolo, representa para el combinado liguista.