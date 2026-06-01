Grandeza Rojinegra revela su plan para el futuro de Alajuelense

La agrupación Grandeza Rojinegra dio un paso al frente en la lucha por el poder en Alajuelense, ya que confirmó que presentará una papeleta para las elecciones de la junta directiva, que se realizarán en junio.

El movimiento, integrado por asociados que aseguran haberse preparado durante los últimos dos años para asumir responsabilidades dentro del club, afirma que busca impulsar una renovación en la institución.

Nolan Zamora, miembro de Grandeza Rojinegra, conversó con La Teja y explicó que el grupo nació inicialmente como un espacio de análisis y discusión sobre el presente de la Liga, pero con el tiempo evolucionó hacia un proyecto con aspiraciones políticas.

LEA MÁS: Abogado de Alejandro Bran cuenta cómo está el jugador y da detalles de la reunión que sostuvo con Alajuelense

Nolan Zamora (a la izquierda) forma parte de Grandeza Rojinegra, grupo que buscar llegar a la directiva de Alajuelense. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Entre las principales propuestas de la agrupación destacan una mayor democratización de la institución, el fortalecimiento de la comunicación con los asociados y una renovación de la cultura organizacional.

Zamora considera que Alajuelense necesita recuperar el liderazgo y la firmeza que históricamente la caracterizaron, al tiempo que apuesta por modernizar el modelo de asociación y acercar más a los aficionados a la toma de decisiones del club.

En busca de la renovación

- ¿Cómo nace Grandeza Rojinegra?

La agrupación surge hace dos años; primero colaboramos en comisiones y grupos del liguismo y luego tomamos la decisión de generar un movimiento más político. Iniciamos siendo un grupo de análisis y luego nos empezamos a ajustar y a interesar en el ámbito político, precisamente para generar una oportunidad para nuevos asociados que quieran vincularse en la política de la institución.

Conozca a Grandeza Rojinegra

LEA MÁS: ¿Quién reemplazará a Alejandro Bran? Los nombres que suenan en Alajuelense tras escándalo del volante

La asamblea de asociados de Alajuelense está a la vuelta de la esquina. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Somos un grupo más nuevo o renovado que lo que busca es hacerse un espacio dentro de una organización tan importante y grande como lo es la Asociación Liga Deportiva Alajuelense.

- ¿Cuáles puestos están buscando en la directiva rojinegra?

Buscamos los cargos de vicepresidente primero, secretario, protesorero, vocal 1 y vocal 3. Adicional a estos puestos, también se elige al fiscal financiero, que no forma parte de la junta por su naturaleza de fiscal, pero es un sexto puesto que sale a elección.

- ¿Qué es lo que buscan al llegar a la directiva de la Liga?

Renovación, eso es lo primero. La Liga necesita renovarse desde la base, democratizarse un poco más y contar con nuevas ideas. Somos un grupo multidisciplinario; no todos sus integrantes son empresarios, somos profesionales en diferentes áreas y queremos aportar a través de la experiencia que ya hemos acumulado, tanto a nivel profesional como al participar en diferentes grupos de la Liga.

Concuerdo con don Aquiles Mata: hay muchas cosas muy positivas que se han hecho en los últimos años y que, por lo menos a nivel financiero y administrativo, generan tranquilidad y estabilidad. Lo deportivo es el dolor más grande que tenemos, estamos muy claros en eso.

LEA MÁS: El exsaprissista Luis Díaz se convierte en el primer refuerzo de Alajuelense para el Apertura 2026

Hace unos años se manejaba mucho la frase de que “somos el equipo de su gente”, y eso no es un eslogan vacío; es la realidad de la Liga. Por eso tenemos un plan de acción en donde nos enfocamos en tres ejes fundamentales: la gente, la educación y la cultura.

A Grandeza Rojinegra le preocupa la falta de títulos en Alajuelense. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Necesitamos mejorar la cultura. Consideramos que se ha caído en un bache de conformismo que afecta tanto en lo deportivo como en lo administrativo. Hay momentos en los que el asociado necesita mayor comunicación y contacto. Se tiene que tener mayor participación ante los medios, salir a dar la cara y comunicar de manera más efectiva qué sucede.

- Ahora que se presentó al cuerpo técnico, ¿qué opinan de Ismael Rescalvo?

Deseamos siempre lo mejor para todas las personas que llegan a la institución. Apoyaremos al señor Rescalvo y a su cuerpo técnico, de la mano de Carlos Vela, nuestro gerente deportivo.

Tenemos nuestras dudas; consideramos que tal vez se pudo verificar un poco mejor en términos del perfil. Sin embargo, somos respetuosos de las decisiones que toma la gerencia deportiva. Sabemos que como estructura somos tan grandes que tenemos diferentes funciones y en la Liga para eso existen gerencias que se encargan de administrar temas muy específicos.

LEA MÁS: Ismael Rescalvo sorprendió al contar detalles poco conocidos de su vida personal

Sin embargo, también esperamos que existan métodos de evaluación y métricas que nos permitan analizar correctamente por qué un entrenador, un gerente o un jugador deben o no continuar en la Liga. Eso es algo que ha fallado mucho en los últimos años.

- ¿Preferían un entrenador nacional?

No es tanto que se prefiera un entrenador nacional, sino que tal vez consideramos que un director técnico con mayor conocimiento del fútbol local o de la realidad de nuestra región podría haber sido una mejor opción.

El aficionado y asociado habló de la llegada de Ismael Rescalvo al cuerpo técnico liguista. Foto: Eduardo Rodríguez. (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodriguez)

Sin embargo, ese análisis se lo doy desde mi perspectiva como asociado y aficionado. El análisis propiamente deportivo le corresponde al gerente deportivo, quien debe evaluar el fondo y presentar las mejores opciones. Espero que el señor Vela haya presentado las mejores alternativas y que efectivamente esta sea la mejor.

LEA MÁS: Ismael Rescalvo llega a Alajuelense con un peso y una obligación que no cualquiera logra domar