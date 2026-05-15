Ismael Rescalvo llega a Alajuelense con un peso y una obligación que no cualquiera logra domar

En Alajuelense acabaron con las especulaciones y este jueves presentaron a su nuevo entrenador: el español Ismael Rescalvo dirigirá al equipo rojinegro por los próximos dos torneos cortos y una de las principales dudas que surgen con su llegada al equipo costarricense es su falta de títulos de campeón.

Rescalvo firmó con la Liga, luego de su paso por el Barcelona de Ecuador y su experiencia se centra en el fútbol sudamericano, donde estuvo en países como Bolivia, Colombia, y también tuvo un paso por México.

Dirigió clubes como Emelec, Barcelona Sporting Club, Independiente del Valle, Deportivo Independiente Medellín, Deportes Tolima, The Strongest y Mazatlán Fútbol Club.

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Ismael Rescalvo fue presentado este jueves como nuevo técnico de Alajuelense. Foto: Eduardo Rodríguez. (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

El Mazatlán llegó a la segunda ronda del torneo azteca y ahí fue donde conoció a Carlos Vela, quien era el gerente deportivo del club. Una de las principales preocupaciones del liguismo, es que, Ismael aún no tiene títulos en su carrera, solo tres subcampeonatos.

En su presentación, el europeo reconoce que en esta nueva etapa de su carrera es un reto que lo ilusiona.

“Todo el mundo quiere ganar, todo el mundo se prepara para ganar y sé que la Liga debe ganar. Lo bueno que tenemos es que tenemos casi siete semanas de pretemporada para el método de trabajo, poder hacer amistosos para ajustar detalles y he visto cosas muy buenas en el equipo.

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”Mi objetivo es construir sobre lo construido, porque hay bases importantes, sólidas, bien diseñadas y queremos intentar construir sobre lo que el club ya lleva tiempo haciendo”, aseguró.

El español llega a Costa Rica por dos torneos cortos. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Lo que puede aportar

El exjugador liguista Luis Diego Arnáez reconoció que muy poca gente lo conoce en el medio local, pero espera que implante la escuela española en el equipo rojinegro.

“Por lo que uno ve a nivel internacional, España tiene una escuela futbolística muy parecida en todos sus equipos, basada en la idea que implantó Johan Cruyff, Josep Guardiola, de toque, de salir jugando, de control de pelota, de posesión de balón, para encontrar espacios y buscar la anotación.

“Acá todos los técnicos juegan de una manera diferente y uno esperaría en la Liga, en el futuro, que se desarrolle ese esquema, pero eso requiere trabajo, coordinación y horas de entrenamiento para coordinar movimientos”, comentó.

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Arnáez enfatizó en que a Alajuelense le faltan jugadores, para que el nuevo entrenador plasme su sello en cancha.

El español llega como sustituto de Óscar Ramírez. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Si no están los jugadores adecuados, no se puede desarrollar un buen sistema y el sacrificado siempre es el técnico. A la Liga le faltan extremos muy hábiles para ser asistidores y que sepan manejar la pelota en el medio campo”, afirmó.

Aciertos

El periodista Tomás Fonseca hizo un análisis sobre las características del ibérico y resaltó su esquema de juego y los riesgos de su propuesta.

“Es formador y pedagógico, detallista, de repetición y automatismos, es más racional que emocional y más cerebral que carismático.

“El sistema táctico predominante es 4-2-3-1 (4-3-3/4-5-1) y sus características son posesión y salida elaborada: iniciar el juego con los centrales y el 5, ‘salida Lavolpiana’ (de Ricardo Lavolpe), que evita el pelotazo y buscar como prioridad la circulación del balón”, afirmó.

Fonseca también habló de los riesgos en los que incurre el entrenador.

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“Al tener mucha tenencia y poca profundidad, es más horizontal que vertical. Tiene poco poder de punch ofensivo, puede volverse predecible sin tener los jugadores técnicamente adecuados. Sobre todo con centrales de manejo de pelota y volantes con buen criterio, manejo de perfiles para ganarle tiempo a las jugadas y a los rivales”, añadió.

No es una buena opción

El periodista de Deportes Monumental Alex Mazón fue claro: para él, en Alajuelense se siguen equivocando con la escogencia de sus entrenadores.

“Sin conocer al señor, salvo los detalles que dieron en conferencia, por más que diga que estudió a la Liga, no es lo mismo que haya estado por acá.

“Evidentemente, traerá algunas cosas, pero esto será un aprendizaje para él también, porque por más que haya estado en Sudamérica, lo que me dice la experiencia que ha tenido Alajuelense es que tiene que estar alguien que sienta los colores”, comentó.

Para Alex Mazón, Rodrigo Kenton era un buen candidato para dirigir a Alajuelense. Foto: Jorge Castillo / Archivo. (Jorge Castillo)

Para el comunicador, los leones necesitan a un técnico con ADN rojinegro.

“A (Albert) Rudé le dieron la oportunidad, han venido colombianos, españoles y no han dado resultados. El otro día me preguntaban por el nuevo entrenador y yo digo que debe ser alguien de ADN manudo, que sepa de la institución, que haya estado en el equipo, que sepa cómo es el aficionado.

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“No dudo de las buenas intenciones de la dirigencia y ojalá me equivoque por el bien de la institución, pero no es lo mismo traer a alguien nuevo, a una persona que haya estado en el equipo.

“Es difícil conseguir a Óscar Ramírez, pero yo no veía mal a un Rodrigo Kenton, hasta el mismo Javier Delgado, gente que sepa cómo es el camerino, cómo es Alajuelense por dentro y ahora, el nuevo entrenador tendrá un duro reto: convencer al aficionado, enamorarlo, lo económico ya queda de lado, porque el liguista quiere volver a ser campeón”, expresó.