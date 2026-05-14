Carlos Vela se planta firme ante las críticas de aficionados por el nuevo técnico de Alajuelense

Carlos Vela tiene una gran responsabilidad en sus hombros tras la llegada del nuevo técnico de Alajuelense, Ismael Rescalvo, quien ha sido cuestionado por los aficionados.

En las diversas redes sociales de la institución, los erizos han mostrado su descontento con la llegada del entrenador español y ante esto, La Teja le consultó a Vela sobre qué decirle a la gente que le está señalando y cuestiona que salga de buena manera la llegada de otro español a la Liga.

Carlos Vela respondió a la afición que mostró su enojo con la llegada de Ismael (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

“Descontentos estamos todos. Nosotros también hablamos a nombre del club, de la junta, mi persona, el staff, los jugadores; la afición no está sola en el estar descontentos. Yo no tomo las decisiones con miedo. Lo tomo pensando en lo que es lo mejor para el club o lo que pienso que es lo mejor para el club en consenso con la junta directiva.

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“Quizás pueda haber decisiones más fáciles; la verdad es que, viendo la trayectoria de Ismael, no tengo ninguna duda de que es una decisión correcta y acertada. Y después, pues que el trabajo hable; o sea, pero hoy quien se dedica al fútbol no puede estar pensando que cada sábado van a estar las miradas hacia nosotros. En realidad así se vive y bueno, pues lo asumimos con responsabilidad, con compromiso, pero sobre todo con mucha ilusión”, dijo.

Vela aseguró sentirse muy ilusionado con la llegada del nuevo entrenador (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

Carlos no pudo ocultar que él, a título personal, se siente muy ilusionado con la llegada de este nuevo técnico en lugar de Óscar Ramírez.

“Yo estoy muy ilusionado, estoy contento, creo que tenemos una muy buena planilla, tenemos un montón de seleccionados en la mayor, un montón de seleccionados en divisiones menores, ¿por qué no habría de salir bien? Creo que trabajando y con la misma ilusión, el compromiso, la disciplina y todo esto que venimos charlando, con la autocrítica que debemos haber tenido al ser el mejor equipo de Centroamérica, ¿por qué no habría de salir bien?"

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“Yo estoy en ese sentido ilusionado, tratar de transmitirle eso a la gente y que la decisión se tomó con la mayor responsabilidad, compromiso y convicción de que va a ser bien”, respondió el gerente deportivo de los rojinegros.