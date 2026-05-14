Periodista Daniel Murillo revela las cosas feas que se dice en Sudamérica del nuevo técnico de Alajuelense

Este jueves, Ismael Rescalvo fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Alajuelense en el Centro de Alto Rendimiento, luego de la salida de Óscar Ramírez.

La elección del estratega español generó múltiples reacciones y una de las más fuertes fue la del periodista costarricense Daniel Murillo, de ESPN, quien expresó su desacuerdo mediante redes sociales.

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“Otra ocurrencia de la dirigencia de Alajuelense. En Sudamérica hasta lo llaman ‘charlatán’ por dejar proyectos botados o bien no reflejar lo que argumenta tácticamente en cancha. Ya veremos cómo sale esta nueva aventura de los rojinegros. Es increíble esta toma de decisiones”, escribió en X.

Algo que muchos han señalado es la ausencia de títulos para el técnico, algo que incluso le mencionaron en la conferencia, a lo cual él respondió que muchas veces el fútbol no premia lo inmediato y que planea pelear con todo con los manudos.

Ismael Rescalvo es el nuevo técnico de Alajuelense. (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

Daniel Murillo no se pudo contener tras darse a conocer la noticia. (Instagram)

Rescalvo tendrá su primera experiencia en Centroamérica

El técnico español cuenta con experiencia en clubes como Envigado, Independiente Medellín y Tolima en Colombia, además de Emelec, Barcelona e Independiente del Valle en Ecuador. También dirigió a The Strongest de Bolivia y Mazatlán de México.

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Ahora tendrá el reto de conseguir la número 32 para Alajuelense.