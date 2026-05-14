Alajuelense presentó a Ismael Rescalvo y los manudos explotaron en redes: Vea todo lo que dicen al club

Tras varias semanas de búsqueda, luego de la salida de Óscar Ramírez, Alajuelense confirmó oficialmente al español Ismael Rescalvo como su nuevo director técnico, una decisión que provocó una fuerte ola de comentarios negativos entre aficionados rojinegros.

La presentación del estratega se realizó este jueves a través de las redes oficiales del club, donde rápidamente comenzaron a multiplicarse las reacciones de los seguidores manudos.

Solo en Facebook, la publicación suma cerca de dos mil comentarios y la mayoría reflejan molestia, decepción y poca confianza en el nuevo proyecto deportivo.

Afición reaccionó con dureza

Ismael Rescalvo es el nuevo técnico de Alajuelense (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

Entre los mensajes que más se repiten aparecen críticas hacia la dirigencia y dudas sobre el perfil del entrenador español.

“Los amigos que no han ganado nada pero sí se vienen a llenar el bolsillo con la Liga, definitivamente la peor junta directiva”, escribió un aficionado.

“El mismo chiste, diferente payaso”, comentó otro seguidor rojinegro.

También hubo mensajes como: “Pero ni las bestias tropiezan tanto con la misma piedra”, “Somos un verdadero circo”, “Seguimos siendo meme” y “La Liga no aprende”.

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Otros aficionados incluso ironizaron sobre posibles futuros movimientos del club.

“Diay sí, ahora renueven a Campbell y contraten a Venegas”, publicó un usuario.

¿Quién es Ismael Rescalvo?

El técnico español llega tras dirigir en clubes de Ecuador, Colombia, Bolivia y México. En su carrera destacan pasos por equipos como Emelec, Independiente del Valle, The Strongest, Mazatlán y Barcelona Sporting Club.

Además, cuenta con experiencia en torneos internacionales como la Copa Libertadores y es reconocido por su perfil táctico y trabajo con futbolistas jóvenes.

Pese a eso, gran parte de la afición manuda mantiene dudas debido a los recientes fracasos deportivos del club y la constante rotación de entrenadores en los últimos torneos. Además de que el nuevo DT nunca ha ganado un título, lo que hace que la falta de confianza sea mayor.

Ahora, Ismael Rescalvo tendrá la misión de devolverle protagonismo a una Alajuelense que llega presionada por los resultados y la exigencia de su afición.