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El exsaprissista Luis Díaz se convierte en el primer refuerzo de Alajuelense para el Apertura 2026

Este miércoles, Alajuelense presentó a su primer refuerzo para el torneo de Apertura 2026: Luis Díaz

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El volante Luis Díaz es el primer refuerzo de Alajuelense para el torneo de Apertura 2026.

Este miércoles, Sporting FC confirmó la salida del atacante, y explicó detalles de la negociación entre liguistas y albinegros.

Minutos después, los rojinegros oficializaron la llegada del exjugador del Saprissa y reveló que jugará con los leones por un año, es decir, dos torneos cortos.

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Luis Díaz conduce el balón ante la marca de Alexis Cundumí, en el partido entre Sporting y Puntarenas FC.
Luis Díaz es el primer refuerzo de Alajuelense. Foto: prensa SFC. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

La salida de Luis Díaz

Esto dice el comunicado que envió el equipo griego:

“Sporting FC informa que el jugador Luis Díaz ha sido transferido a Liga Deportiva Alajuelense, luego del acuerdo alcanzado entre ambas instituciones.

“La transferencia responde a una decisión consensuada entre las partes, en el marco de la planificación deportiva y administrativa establecida por el club.

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“La institución agradece el compromiso, profesionalismo y dedicación mostrada por Luis Díaz durante su permanencia en Sporting FC, destacando su aporte dentro y fuera del terreno de juego.

“Sporting FC le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera profesional”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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