El exsaprissista Luis Díaz se convierte en el primer refuerzo de Alajuelense para el Apertura 2026

El volante Luis Díaz es el primer refuerzo de Alajuelense para el torneo de Apertura 2026.

Este miércoles, Sporting FC confirmó la salida del atacante, y explicó detalles de la negociación entre liguistas y albinegros.

Minutos después, los rojinegros oficializaron la llegada del exjugador del Saprissa y reveló que jugará con los leones por un año, es decir, dos torneos cortos.

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Luis Díaz es el primer refuerzo de Alajuelense. Foto: prensa SFC. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

La salida de Luis Díaz

Esto dice el comunicado que envió el equipo griego:

“Sporting FC informa que el jugador Luis Díaz ha sido transferido a Liga Deportiva Alajuelense, luego del acuerdo alcanzado entre ambas instituciones.

“La transferencia responde a una decisión consensuada entre las partes, en el marco de la planificación deportiva y administrativa establecida por el club.

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“La institución agradece el compromiso, profesionalismo y dedicación mostrada por Luis Díaz durante su permanencia en Sporting FC, destacando su aporte dentro y fuera del terreno de juego.

“Sporting FC le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera profesional”.