Douglas Sequeira coincide con Erick Lonis y abre debate sobre el alcohol en el fútbol

Douglas Sequeira se refirió al caso de Alejandro Bran y lamentó que, lo que pasó con el jugador y sus amigos Kenneth Vargas y Warren Madrigal, no es un hecho aislado.

El técnico del Inter San Carlos estuvo de invitado al programa “La redacción”, del canal FOX Costa Rica, y compartió lo que dijo Erick Lonis el martes en conferencia de prensa. Para Sequeira, la ingesta de alcohol en el fútbol es una realidad y pasa no sólo en Tiquicia.

“La comparto (lo que dice Lonis), porque lo que dice es una realidad, en el día de hoy pasa y no puedo ser hipócrita. Pasa a nivel mundial, por ejemplo, el Bayern Múnich queda campeón y la primera imagen es de Harry Kane tomando cerveza.

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Douglas Sequeira habló de lo que pasa con Alejandro Bran. Foto: Inter San Carlos. (La Nación/Fotografía: Inter San Carlos)

“No estoy diciendo que sea bueno, pero pasa y seguirá pasando y ha pasado en mi tiempo.

“Le puedo hablar como papá y entrenador, a Douglas (hijo) le he dicho que se cuide, que tenga un comportamiento profesional y lo que no comparto es la indisciplina, porque si no se cuida, si se acuesta tarde, el rendimiento no es bueno.

“La disciplina no es negociable y lo que hizo el Bocha (Fernando Batista, técnico de la Selección) es de compartir. Yo también disfruté de esas cosas, pero estuve en el alto nivel con buenos equipos, trate de tener un peso ideal, comportarme y ahora, como entrenador, trato de comportarme, porque hay niveles a la hora de cometer errores”, afirmó.

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Alejandro Bran vuelve a estar en el ojo del huracán por un acto de indisciplina. Foto: concacaf.com (Concacaf.com/Concacaf.com)

“Necesita ayuda”

Además, Douglas habló de la situación de Alejandro Bran y recalcó lo que se ha dicho en las últimas horas:

“Creo que Alejandro futbolísticamente tiene potencial, pero necesita ayuda, no soy quién para juzgarlo, pero hay que encausarlo.

“Ha demostrado que tiene potencial, pero uno es el reflejo de dónde viene y también de quiénes lo rodean. Hay jugadores que ganan bien y no aspiran a más”, comentó.