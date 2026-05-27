Representante de Alejandro Bran revela lo que el exjugador de Alajuelense dice que pasó

Saúl Araiza, representante de Alejandro Bran, reveló lo que el ahora exjugador de Alajuelense le dijo que pasó el lunes en la madrugada, en San Pedro de Montes de Oca.

Bran está en el ojo del huracán, luego de que se dio a conocer que su carro fue baleado en el este de San José. A raíz de esta situación, el jugador fue separado de la Selección Nacional, que se prepara para jugar contra Colombia e Inglaterra, y también quedó fuera de Alajuelense.

El agente del futbolista habló con FOX Costa Rica y asegura que el jugador no protagonizó ninguna riña y respeta la decisión del cuadro rojinegro.

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Alejandro Bran quedó fuera de la Selección Nacional y de Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La versión de Saúl Araiza

“Lo que yo he platicado con Bran, lo que él me cuenta y creo fielmente en su palabra, es que estaba cenando con sus compañeros; había gente borracha en el bar, gente haciendo problemas, al final lo sacan del bar. Esta gente en su borrachera, en su enojo, le dispara a la camioneta de Bran.

“De hecho, si pueden checar (ver) los videos del bar, pueden ver que Bran ni estaba tomando, no tenía una cerveza en la mano, no tuvo problemas con nadie, no discutió con nadie.

“Si pueden ver los videos, pueden checar que bran ni siquiera estaba en la camioneta; fue un problema ajeno a él, lamentablemente y por el currículo no tan bueno que ha adquirido en este último tiempo, se le juzga de esa manera y también lo creo válido.

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El carro de Alejandro Bran fue baleado. (cortesía/cortesía)

“Creo que Liga Deportiva Alajuelense es un gran club, muy serio, es respetable la decisión que está tomando y nos duele, pero es consciente de que toda acción tiene una reacción, no es un niño chiquito, como para justificarse, él sabe lo que está bien, lo que está mal.

“Él ya dejó de tomar, no toma, si estuviera tomando, pero no es el caso. Es su patrimonio, su carrera, su vida... Está desvastado, triste, decepcionado, no es algo que lo llena de orgullo, cometió el error de estar en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta”.

Un cambio que sorprendió

En la actualidad, el mexicano se hace cargo de representar a Bran, luego de que Kurt Morsink dejara de ser el agente del futbolista.

En Tigo Sports Noticias, a finales de marzo, el representante contó por qué no labora con Alejandro.

“La empresa tiene que tomar decisiones futbolísticas. Alejandro es un gran jugador, una gran persona. Pero, sea por acuerdo mutuo, por decisión de él, por decisión mía, de un jugador, con un club con el que no te llevas, o por un jugador que quiere tomar caminos distintos, a veces, hay que separar caminos”, dijo.

Luego, en el programa le hicieron una serie de preguntas y así respondió:

Saúl Araiza (derecha) es el actual representante de Alejandro Bran. Foto: Instagram SM Talent Hub. (Foto: Instagram SM Talent Hub. /Foto: Instagram SM Talent Hub.)

—¿Fue decisión suya que Alejandro ya no esté con ustedes?

Siempre es un acuerdo profesional mutuo; lo hacemos con calma. Se plantea, y si una visión con un jugador no da, lo mejor es hacerse a un lado.

A lo que voy es que cuando un futbolista quiere para acá y nosotros queremos para otro lado, lo mejor es hacerse a un lado, no cortarle las alas.

—¿Fue por indisciplina?

Nosotros, a todos los jugadores jóvenes los ponemos a firmar un documento. El que no lleva clases de inglés queda fuera de la empresa; el que no quiera hacerse un bioanálisis queda fuera de la empresa; el que anda poniendo tonteras en redes sociales queda fuera de la empresa.