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Esto dice el OIJ sobre el escándalo de Alejandro Bran y su vehículo baleado

Se confirmó que hay una investigación de oficio por parte del OIJ en el caso en el que se vincula a Alejandro Bran

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Por Eduardo Rodríguez

El OIJ informó que abrió una investigación de oficio sobre el caso de Alejandro Bran y su carro que recibió nueve disparos la madrugada de este lunes.

Este caso del jugador de Alajuelense y de la Selección Nacional de Costa Rica ocurrió la madrugada del lunes en San Pedro frente a la Soda Yoguis y luego de la consultas de La Teja, el OIJ informó que ya está detrás de lo ocurrido.

Carro de Alejandro Bran
Carro de Alejandro Bran (cortesía/cortesía)

“Para quienes han consultado sobre un vehículo que, al parecer, resultó con varios daños por proyectil de arma de fuego en Los Yoses de San Pedro de Montes de Oca, nos indican en la Sección de Delitos Varios que, luego del reporte generado por personal de la Policía Administrativa, se abrió una investigación de oficio”.

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“De momento, no se pueden brindar mayores detalles, según lo estipulado en el Art. 295 del Código Procesal Penal de Costa Rica”, informaron en el OIJ.

El jugador fue separado de la Selección Nacional al mando de Fernando Batista y en Alajuelense se está a la espera de que se pronuncien sobre lo ocurrido con el volante erizo.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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