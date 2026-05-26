Erick Lonis se refirió al escándalo de Alejandro Bran y dijo lo que haría si pasara en Saprissa

Erick Lonis se refirió al caso de Alejandro Bran, quien fue separado de la Selección Nacional luego de que su carro fuera vinculado a una balacera en horas de la madrugada de este pasado lunes en San Pedro.

El morado fue amplio en dar su punto de vista acerca de lo acontecido con el volante de la Liga Deportiva Alajuelense.

Lonis habló del caso de Bran (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Buen tema, no podría decir todo lo que pienso en tan poco tiempo; lo que creo es que los casos de indisciplina o de comportamientos que no son propios de un profesional han existido siempre, no lo justifico, pero es la realidad; hay una gran diferencia y es que estamos más expuestos todos”.

“Cuando yo era chamaco, si hubiera existido la cantidad de celulares, posiblemente no podría estar sentado aquí porque me hubieran sacado por indisciplina; eso no justifica, pero es ser realista, hay una gran cantidad de jugadores que son profesionales y que nunca se les han presentado esos problemas”.

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“Las exigencias del profesionalismo de hoy no son las de hace 30 años, entonces hay que estar a la altura y si no somos más estrictos con nuestro entorno, en comportarnos profesionalmente todos, vamos a tener más dificultad de competir a nivel internacional y yo creo que es un tema donde los muchachos están más expuestos, deben entender y hay cosas que no son compatibles con ser un jugador profesional”.

Carro de Alejandro Bran (cortesía/cortesía)

“Siempre he dicho que hay cosas que deben abordarse de forma institucional, integral, es decir, que todos los equipos de primera división estemos juntos en este tema para salvar a muchachos de situaciones sociales de riesgo, sino también para ser más exigentes y competitivos; es un tema que debemos debatir sin color de equipo y pensando en que eso no es bueno para la imagen del fútbol, no es fácil, pero hay que abordarlo”.

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Lonis mandó un mensaje en el que espera no tener que pasar por estas cosas en el conjunto tibaseño.

“De nuestra parte hay temas que nosotros entendemos en los que tratamos de ayudar al muchacho pero tiene su límite, somos un equipo profesional, tenemos una afición detrás nuestro y le debemos compromiso, lealtad con los valores de la institución y del fútbol, esperamos que no se nos presenten casos tan serios pero si se nos presentan tenemos que ser estrictos en ese tema, para el bien del muchacho y de la institución porque esas cosas quita competitividad”, afirmó