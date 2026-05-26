Carro de Alejandro Bran se habría visto involucrado en balacera, La Teja estuvo en el lugar y estos son todos los detalles

Este lunes en horas de la madrugada, el jugador de Alajuelense y de la Selección Nacional de Costa Rica Alejandro Bran fue involucrado en un evento en el que su carro fue baleado en el sector de Los Yoses de San Pedro.

La Teja logró averiguar con un informe policial que los hechos sucedieron la madrugada de este lunes. En este reporte se menciona que hubo un carro baleado que coincide con las características del automóvil de Bran.

Además, una fuente cercana al jugador nos confirmó que se trata del carro de Bran.

Carro de Bran se habría visto involucrado en una balacera (JOHN DURAN/John Durán)

Desde tempranas horas de este lunes se esparció el rumor acerca de una situación con un jugador de la Liga; sin embargo, no había muchos detalles. Es por esto que La Teja se dio a la tarea de ir a investigar lo sucedido.

Primero se pensaba que la situación era en la calle de La Amargura; no obstante, fuimos al lugar para para confirmar o descartar lo acontecido, pero en el lugar no sabían nada. Con el paso de los minutos y con más fotos en nuestro poder, logramos ubicar con exactitud dónde pasó el evento.

Frente al restaurante Yoguis en San Pedro es donde se tomaron las fotos que circulaban en redes sociales, en las que se ve el Toyota Fortuner blanco baleado, que coincide con el carro de Bran que se vio en los videos del escándalo que protagonizó el 19 de marzo en el condominio donde vive, en La Sabana.

La Teja consultó al Registro de la Propiedad y efectivamente Bran es el dueño de un carro con estas características.

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Carro de Alejandro Bran (cortesía/cortesía)

La Teja habló con el comandante Abraham Güix, quien nos detalló la situación.

“En el centro nocturno conocido como La Santa, la Unidad de Montes Oca llega al lugar y habla con la gente del sitio, los cuales nos manifiestan que dentro del local hubo una especie de gresca de dos grupos sin saber el motivo y pidieron que salieran del lugar; posteriormente, se escucharon detonaciones, que sin ser confirmado, le dispararon a un vehículo por la soda Yoguis.

“Cuando la unidad hace la verificación, ven desde la calle principal, nueve casquillos de 9 mm. Ellos ponen en conocimiento de la situación, pero el OIJ dijo que por carga laboral no podía llegar a los indicios; piden a la Fuerza Pública que haga el levantamiento y el acta, y que luego ellos llegan a recogerlos. Pero cuando llegó la unidad, el vehículo no estaba en el sitio; es decir, los policías no vieron el carro supuestamente impactado, ni hablaron con ningún ofendido, ni se enteraron de que pudiera ser alguien conocido”, le dijo el comandante a La Teja.

Este medio consultó con el departamento de prensa de Alajuelense, pero no han respondido al cierre de esta nota.

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El futbolista erizo se vio involucrado en un escándalo tiempo atrás, en el que acabó siendo sancionado por el equipo liguista, después de que tuvo una situación policial en su condominio con una moto en la que la seguridad tuvo que intervenir.

Alajuela sancionó en su momento al jugador que no fue convocado a los primeros amistosos con el Bocha Batista y la Sele, además de que se perdió el encuentro de la segunda vuelta cuando los manudos visitaron el estadio Carlos Alvarado en Heredia, pero tras eso se le levantó el castigo luego de entrenar varios días con alto rendimiento.

Actualmente, Bran está entrenando con la Selección de cara a los amistosos ante Colombia e Inglaterra.