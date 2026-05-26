Figura internacional que fue pretendida por Alajuelense está a punto de finalizar contrato

En Alajuelense hubo un interés reciente por fichar al volante del Motagua Rodrigo “Droppy” Gómez y ahora el jugador está próximo a finalizar contrato.

El jugador, según reportes de la prensa, renovó su ligamen con el actual campeón de Honduras por dos años a finales del 2024, es decir, que su contrato acabaría en diciembre; por tanto, le quedan seis meses de contrato, por lo que puede firmar con cualquier equipo sin costo y llegar en enero.

Según reportes de prensa de Honduras el Droppy acaba contrato en diciembre (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El jugador, en una entrevista en el pasado con medios catrachos, confirmó que Alajuelense tuvo interés en sus servicios.

“Eso es cierto, es lo único que, bueno, que ahí podemos decir, que me han preguntado y nada más cómo estaba la institución“, comentó en octubre pasado el mediocampista de Motagua de 33 años.

Gómez es un volante ofensivo, una posición en la que la Liga viene desde hace rato buscando un hombre que la asuma; no obstante, en el conjunto rojinegro no se ha vuelto a hablar nada al respecto del jugador de Motagua, pero al estar próximo a acabar contrato, podría ser una carta a la que los erizos puedan apostar.

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El Droppy viene de ser campeón con el Motagua este domingo, ya que en penales derrotaron al Marathón para conseguir su estrella número 20 del campeonato hondureño.

Rodrigo fue suplente en el juego del cetro de las Águilas azules, e ingresó de cambio en la segunda mitad y fue uno de los anotadores en la tanda desde el manchón blanco.