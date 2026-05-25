Jeaustin Campos hizo una confesión que les dolerá en el alma a los aficionados de Saprissa

Luego de la salida de Óscar Ramírez de Alajuelense, el nombre de Jeaustin Campos sonó con fuerza para ocupar su lugar en el banquillo de la Liga antes de que se anunciara al español Ismael Rescalvo.

El técnico del Real España viene de fracasar en Honduras, después de quedar a las puertas de llegar a la final de la liga catracha.

Campos no negó que dirigiría a Alajuelense pese a su pasado morado (Rafael Pacheco Granados)

Jeaustin está en el país y en la página Acción 360 y este fin de semana se le consultó al timonel sobre la posibilidad de llegar a Alajuelense y, pese a su pasado morado, el entrenador no dudó en responder acerca de si aceptaría dirigir a los erizos.

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“Yo siempre lo he dicho: yo no veo camisetas, yo no veo escudos; si se da la posibilidad de cualquier equipo y un buen proyecto que respalde, en buena hora, sea cualquiera de los equipos, pero que tenga aspiraciones serias de ir por el campeonato, con muchísimo gusto”, afirmó Jeaustin sobre Alajuelense.