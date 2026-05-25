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Jeaustin Campos hizo una confesión que les dolerá en el alma a los aficionados de Saprissa

Jeaustin Campos fue consultado sobre la posibilidad de llegar a Alajuelense semanas atrás

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Por Eduardo Rodríguez

Luego de la salida de Óscar Ramírez de Alajuelense, el nombre de Jeaustin Campos sonó con fuerza para ocupar su lugar en el banquillo de la Liga antes de que se anunciara al español Ismael Rescalvo.

El técnico del Real España viene de fracasar en Honduras, después de quedar a las puertas de llegar a la final de la liga catracha.

07/11/2023 Restaurante La Tertulia, San Pablo de Heredia. El director técnico del Club Sport Herediano, Jeaustin Campos, habló con la prensa previo al partido de este miércoles contra Cartaginés por campeonato nacional.
Campos no negó que dirigiría a Alajuelense pese a su pasado morado (Rafael Pacheco Granados)

Jeaustin está en el país y en la página Acción 360 y este fin de semana se le consultó al timonel sobre la posibilidad de llegar a Alajuelense y, pese a su pasado morado, el entrenador no dudó en responder acerca de si aceptaría dirigir a los erizos.

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“Yo siempre lo he dicho: yo no veo camisetas, yo no veo escudos; si se da la posibilidad de cualquier equipo y un buen proyecto que respalde, en buena hora, sea cualquiera de los equipos, pero que tenga aspiraciones serias de ir por el campeonato, con muchísimo gusto”, afirmó Jeaustin sobre Alajuelense.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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