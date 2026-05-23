Alajuelense ya tiene amarrado a su primer refuerzo para el Apertura 2026

Luis Díaz llegará a Alajuelense procedente de Sporting FC. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

Alajuelense ya tiene amarrado al que será su primera contratación para el Apertura 2026: se trata del extremo ofensivo Luis Díaz.

Los rojinegros firmarán un contrato por un año con opción a extender por otro más, según publicó este sábado el periodista Kevin Jiménez.

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El cuadro rojinegro busca rearmarse tras el fiasco que fue el semestre anterior en el que perdieron los títulos nacionales y de Copa, de los cuales eran los vigentes campeones y ni siquiera clasificaron a la segunda fase del torneo.

La llegada de Díaz, además se debe a la casi segura salida de Kenneth Vargas, quien se iría al fútbol internacional, por lo que buscarán sustituir esa plaza.

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Díaz ha militado en Costa Rica con Grecia, Herediano, Saprissa y Sporting, club al que se vinculó tras estar en el New England Revolution de la MLS durante el 2025.