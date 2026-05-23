Esto es lo último que se sabe del que podría ser el bombazo del mercado para Alajuelense

Jorge Benguché, es uno de los delanteros más potentes en el fútbol hondureño. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Alajuelense estaría detrás de los goles de uno de los delanteros más cotizados de Centroamérica, el delantero hondureño Jorge Benguché, quien no seguirá en el Olimpia de Honduras tras no renovar su contrato.

Jorge Benguché aparece en el radar de Alajuelense

El futbolista catracho, de 30 años, dejó el león albo al finalizar el certamen de allá y su destino podría ser con el león tico, según la información del periodista hondureño Gustavo Roca.

LEA MÁS: Javier Delgado habló de un tema incómodo que muchos han señalado de los jugadores de Alajuelense

El comunicador hondureño confirmó a La Teja que existe interés de los manudos por el Toro, sin embargo, indicó que todavía no hay una oferta concreta sobre la mesa.

“Sí, hay un interés, es agente libre tras no renovar contrato con Olimpia”, indicó.

El futuro del delantero estaría fuera de Honduras

Roca tiene muy claro que Benguché no seguirá en el fútbol de Honduras y solo le ve cabida en el extranjero.

“Acá es muy difícil que fiche por un equipo porque él tiene mucho arraigo con Olimpia y aparte de que Olimpia no iba a dejar quitárselo, por lo que si sale es al extranjero”, añadió.

LEA MÁS: Óscar Ramírez fue invitado a reaparecer públicamente junto a varios exjugadores pero esto sucedió

Un apunte que hace Gustavo es que Jorge tuvo un torneo flojo para lo que suele dar.

“Para ser sincero no tuvo un buen torneo, marcó solo cuatro goles y en los últimos partidos perdió el puesto de titular”, agregó.

Los números de Benguché que analiza Alajuelense

De 20 partidos posibles, la temporada pasada, Benguché jugó 17, marcó en el último partido del Olimpia ante Platense, sin embargo, tuvo una larga sequía de mes y medio sin anotar y antes de ese, había pasado otro mes sin hacerlo.

LEA MÁS: Joel Campbell por fin habla de su salida de Alajuelense

Benguché suma 99 goles en 258 partidos, según los datos del sitio web especializado en estadísticas, Transfermarkt.

En Alajuelense no le cierran la puerta al asunto, pero son cautos, para ver cómo se desarrolla el tema.