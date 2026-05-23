Javier Delgado habló de un tema incómodo que muchos han señalado de los jugadores de Alajuelense

Javier Delgado estuvo este viernes en el seminario Creo Academy Experience. (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

Uno de los señalamientos que más le han realizado a los jugadores de Alajuelense en general, tanto a los mayores como a los jóvenes de divisiones menores es sobre la zona de confort en la que pudieran entrar por todo lo que el club les da.

El debate sobre las comodidades en el CAR rojinegro

Para algunos, instalaciones como las del Centro de Alto Rendimiento (CAR), de primer mundo, con todas las comodidades, han hecho que los jugadores sientan todo muy fácil y no den todo el rendimiento que pudieran ofrecer.

Javier Delgado, gerente del CAR, el hombre encargado de toda la parte operativa y logística de una de las joyas manudas, reconoció que hay que ser muy cuidadoso y exigirle a los muchachos para evitar que caigan en este tipo de actitudes.

“Hay muchas cosas positivas que se les pueden dar, alimentación, descanso, crioterapia, gimnasio, todo lo que conlleva el CAR, tiene que ir relacionado con la responsabilidad, del crecimiento, del buen uso de los materiales y por supuesto que puede caer alguien en ese confort, en esa zona de seguridad, que acá estoy bien y tengo todo y es un error”.

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El CAR es un espacio para que los jugadores se desarrollen de manera integral y aprovechen todas sus facilidades. (Prensa Alajuelense)

Javier Delgado explica cómo trabajan la formación integral

“Recordemos que siguen siendo jóvenes, niños, de 12, 13, 14 años, jóvenes de 15, 16 o 17 años, que tienen que llevar procesos de acompañamiento, en este caso ṕor por los profesionales que tenemos, para hacerles entender que todas esas facilidades son para el mejoramiento, para que este sea más rápido y llevarlos a un mejor nivel”, explicó.

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Para el Sheriff, si el jugador entiende esos conceptos, es donde puede marcar diferencia en general en cualquier categoría, esto en una charla en la que estuvo presente este viernes de parte de Creo Academy Experience, en el que líderes y referentes del fútbol en Costa Rica compartirían experiencias en pos del desarrollo del deporte en el país.

“Queremos aprovecharlo, poder hacer eso, estamos siempre muy atentos a lo que pueda pasar y no es solo en la cancha, es cuando van a comer, en su hora de descanso, ahí estamos tratando de visualizar cosas que haya que corregir en el momento para que no se vayan haciendo más grandes y después sea más difícil corregir”, añadió.