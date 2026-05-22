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Alajuelense confirma las posiciones que quiere reforzar para el Apertura 2026

León Weinstok confirmó que están a la caza en dos posiciones claves para Alajuelense

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Por Yenci Aguilar Arroyo

En Alajuelense poco a poco van dando noticias de lo que buscan para el Apertura 2026.

El jueves por la noche, León Weinstok, abogado y directivo rojinegro, estuvo en el programa “El picadito” y confirmó que trabajan para reforzar dos áreas fundamentales para los liguistas.

El dirigente confirmó que irán tras un 10 y un defensor.

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León Weinstok es el directivo de Liga Deportiva Alajuelense que ha estado en contacto directo con el bufete español Sportia Law en el reclamo a FIFA por el Mundial de Clubes.
León Weinstok confirmó qué tipo de refuerzos están buscando en Alajuelense. Foto: Fanny Tayver. (Fanny Tayver Marín)

“Uno de los objetivos principales es ir tras un 10, nos queda una plaza de extranjero y es muy probable que se use para reforzar la zona ofensiva del club.

“Ya se tiene al asistente, esperemos que a más tardar inicios de la próxima semana todo esté listo para empezar el primero de junio con el cuerpo técnico completo.

“Además, buscamos a un defensa central, probablemente nacional”, comentó.

La situación de Kenneth Vargas

Weinstok explicó la situación de Kenneth Vargas, que podría dejar la Liga para irse a un club de Grecia. El delantero está a préstamo, procedente de su club, el Heart de Escocia.

“En los contratos de préstamo es común que el equipo dueño de la ficha, entre torneos, quiera dar por terminado el préstamo.

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23/04/2026/ juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Puntarenas FC en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Kenneth Vargas podría dejar Alajuelense. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Se había negociado una cláusula, en la que el club dueño de la ficha tenía que compensar si lo tenían que pedir a mitad de torneo, para compensar los gastos.

“La mayoría del salario no es cancelado por Alajuelense, lo cancela el club y nos comentaron de la posibilidad de que salga. No es algo que se ha concretado, es algo de lo que la Liga no tiene total control y estamos a la expectativa”, comentó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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