Esto dicen en Alajuelense sobre la posible salida de Kenneth Vargas del club

Kenneth Vargas podría tener contados los días en Alajuelense y en el club liguista reconocen que ha habido comunicación sobre una posible salida del jugador.

Kenneth llegó a la Liga el semestre pasado, a modo de préstamo, de su club, el Heart of Midlothian de Escocia. El contrato del jugador con los erizos vence en diciembre del 2026.

El periodista Kevin Jiménez reveló que el Kalamata de Grecia está interesado en los servicios del futbolista rojinegro.

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En Alajuelense reconocen un posible interés de un club de Grecia por Kenneth Vargas. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense dio declaraciones al programa “Encuentro deportivo” de Yashin Quesada y se refirió a la situación del futbolista.

Las declaraciones de Carlos Vela

“Esa oferta probablemente le llegó directamente al Hearts. Sí he escuchado, ha habido comunicación, nosotros tenemos un contrato y ciertamente evaluaremos todas las partes en caso que se dé.

“Se resolverá en su momento“, dijo el dirigente. Recordemos que Huevito tiene contrato con el club escocés hasta junio del 2029.