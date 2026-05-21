¿Bombazo en Alajuelense? Aficionados en redes piden fichaje de joya centroamericana que quedó libre

Una de las máximas figuras de los últimos años en el Olimpia de Honduras ha sido el habilidoso extremo José Mario Pinto, quien acabó contrato y, según reportes de la prensa catracha, no tiene intenciones de quedarse en el conjunto albo.

Al estar ya libre, diversas cuentas de aficionados de Alajuelense en la red social X han estado pidiendo el fichaje del jugador, quien ha sido clave en recientes cetros olimpistas

Pinto jugó en las semis que la Liga eliminó a Olimpia (Jose Cordero/José Cordero)

Pinto fue galardonado como el tercer futbolista con más regates completados a nivel mundial en el 2025 según Sofacore, solo por detrás de Lamine Yamal del Barcelona y Guilherme Smith del Union St. Gilloise.

Días atrás, el periodista hondureño Gustavo Roca publicó en su cuenta de X oficial unos detalles sobre el jugador y su presente.

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“José Mario Pinto no ha renovado su convenio con el Olimpia y todo indica que PODRÍA SALIR de la institución melenuda. Ofertas concretas no tiene, y peor después del torneo paupérrimo que jugó al entrar en rebelión luego de que el club le haya cerrado la puerta de salida”, comentó esta misma semana el comunicador catracho.

José Mario fue un dolor de cabeza para Cartago en cuartos de final de la última Copa Centroamericana (Mayela López/Mayela López)

Pinto es un jugador muy desequilibrante por la banda, algo que a los liguistas les hizo falta en este pasado semestre después de la salida de Kenyel Michel y también del mismo Diego Campos. Sin embargo, al ser un jugador extranjero, los rojinegros, en caso de que deseen contratarlo, deberían liberar una plaza.

Se sabe que por la lesión de Malcom Pilone, quien volvería a las canchas hasta final de año o inicios del otro, podrían no inscribirlo y así tener ese puesto.

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Cabe aclarar que Alajuelense no ha hecho ningún movimiento oficial por el jugador, al menos que se sepa de manera pública; sin embargo, en las últimas horas, fueron sus propios aficionados los que empezaron a solicitar ese refuerzo al ser agente libre y una de las piezas relevantes de Olimpia y de la selección nacional.