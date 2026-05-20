Deportes

Figura del mediocampo de Olimpia de Honduras queda libre, ¿se viene para Costa Rica?

Agustín Mulet es el mediocampista argentino de Olimpia que acabó su ligamen con los catrachos

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

El mediocampista del Olimpia de Honduras, Agustín Mulet, acabó su ligamen con la institución catracha y, según medios de dicho país, no será renovado.

El volante argentino de los albos viene de ser bicampeón con los leones hondureños; sin embargo, en este último semestre, el club acabó en un rotundo fracaso después de caer eliminados en las triangulares previas a la final con el Marathón, que disputará la final ante Motagua.

23/10/2025, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido de la semifinal de la Copa Centroamericana, entre Liga Deportiva Alajuelense y el Olimpia de Honduras.
Mulet jugó ante la Liga en las semis que los manudos superaron a Olimpia (Jose Cordero/José Cordero)

Mulet, según la prensa de Honduras, tiene ofertas de equipos internacionales; no obstante, en ninguno se ha especificado nada relacionado con Costa Rica, pero pese a eso, el mercado de un equipo como Olimpia siempre ha sido muy apetecido por las instituciones nacionales.

El mediocampista sudamericano nació el 22 de febrero del año 2000, es decir, tiene 26 años, una edad muy interesante para los diferentes equipos nacionales que deseen un volante de corte defensivo para reforzar la zona medular.

LEA MÁS: Luis Ronaldo Araya hizo dolorosa confesión sobre su familia tras ganar el título 32 con Herediano

Mulet publicó una historia días atrás en su Instagram personal en la que casi que confirmó que no iba a mantenerse en el conjunto albo, debido a que tenía un tono de despedida, según la prensa.

Mulet llegó al Olimpia en agosto del 2025, y antes de eso estuvo en equipos como CA Cerro de Uruguay, Vélez Sarsfield e Independiente Rivadavia de su natal Argentina, sumado al Cobreloa de Chile y a Independiente también de su país.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
OlimpiaHondurasAgustín Mulet
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.