Figura del mediocampo de Olimpia de Honduras queda libre, ¿se viene para Costa Rica?

El mediocampista del Olimpia de Honduras, Agustín Mulet, acabó su ligamen con la institución catracha y, según medios de dicho país, no será renovado.

El volante argentino de los albos viene de ser bicampeón con los leones hondureños; sin embargo, en este último semestre, el club acabó en un rotundo fracaso después de caer eliminados en las triangulares previas a la final con el Marathón, que disputará la final ante Motagua.

Mulet jugó ante la Liga en las semis que los manudos superaron a Olimpia (Jose Cordero/José Cordero)

Mulet, según la prensa de Honduras, tiene ofertas de equipos internacionales; no obstante, en ninguno se ha especificado nada relacionado con Costa Rica, pero pese a eso, el mercado de un equipo como Olimpia siempre ha sido muy apetecido por las instituciones nacionales.

El mediocampista sudamericano nació el 22 de febrero del año 2000, es decir, tiene 26 años, una edad muy interesante para los diferentes equipos nacionales que deseen un volante de corte defensivo para reforzar la zona medular.

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Mulet publicó una historia días atrás en su Instagram personal en la que casi que confirmó que no iba a mantenerse en el conjunto albo, debido a que tenía un tono de despedida, según la prensa.

Mulet llegó al Olimpia en agosto del 2025, y antes de eso estuvo en equipos como CA Cerro de Uruguay, Vélez Sarsfield e Independiente Rivadavia de su natal Argentina, sumado al Cobreloa de Chile y a Independiente también de su país.